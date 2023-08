Instagram trabaja en una forma de avisar si una foto ha sido generada por IA: así es como Meta quiere luchar contra las fake news

Aunque todas las miradas estén centradas en el cambio de nombre de Twitter a X o a la llegada de Threads, el Twitter de Instagram, Meta sigue aportando nuevas ideas para su red social estrella (con perdón de Facebook). Y es que con el auge de las herramientas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT, cada vez vemos más posts y obras generadas por medio de IA, lo que cuesta a veces identificar este hecho.

Desde Instagram quieren ponerle solución a ello. Es por esto que se encuentran probando una nueva vía para detectar si un post ha sido creado por una inteligencia artificial, algo muy útil para que los usuarios puedan conocer más sobre la fuente de la imagen o vídeo publicado.

Como vía para mantener la transparencia en la aplicación, todo indica que Instagram está trabajando en una nueva forma de detectar si un post ha sido generado mediante una inteligencia artificial.

Esto se ha descubierto gracias al investigador independiente Alessandro Paluzzi, quien se dedica a revelar muchas de las funciones de esta plataforma antes de ser publicadas. Por medio de ingeniería inversa, Paluzzi ha detectado que Instagram está trabajando en una forma de advertir al usuario sobre los posts que contengan imágenes o vídeos generados por IA.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr