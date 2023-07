Hemos probado LlaMa 2, el ChatGPT de Meta. Lo mejor de su IA es que cualquiera puede acceder a ella y descargarla

Las grandes tecnológicas están teniendo una ardua batalla sobre a ver quién consigue desarrollar el chatbot más avanzado. Si bien a finales de 2022 vimos cómo se desenvolvía ChatGPT, meses después veríamos la aparición de otras alternativas como la de Microsoft con Bing Chat, Google con Bard (este último lo pudimos probar hace unos días), y ahora Meta con LlaMa 2.

Si bien nos hemos dejado algunas otras propuestas, en este artículo hemos querido enfocarnos en el modelo de lenguaje que ofrece Meta. Se trata de un LLM que todo el mundo puede descargar y utilizarlo para todo tipo de proyectos, para investigación, fines comerciales, entornos profesionales, o simplemente para tontear un poco con él. En este artículo te contamos nuestra experiencia con este modelo de lenguaje y cuáles son sus virtudes y carencias.

Cabe mencionar que la versión de LlaMa 2 que hemos probado ha sido gracias a la desarrollada por el programador Pietro Schirano, quien ha habilitado una aplicación web para poder probar LlaMa 2 de manera totalmente gratuita y fácil. La app ha sido desarrollada mediante Replit y Replicate, y cualquiera puede entrar a la web y probar el funcionamiento de este LLM.

