Una inteligencia artificial lleva meses haciendo de CEO en una empresa. Han subido las acciones

Una empresa china especializada en juegos, NetDragon, puso durante el mes de agosto del pasado año a una inteligencia artificial como su CEO en una de sus principales filiales. Concretamente, comenzó su cargo en la subsidiaria principal de la empresa, Fujian NetDragon Websoft.

Y esto ha traído diversas conclusiones y hasta un interesante debate que apunta a que igual sería mejor reemplazar a los altos cargos por máquinas en vez de buscar cómo reemplazar a los trabajadores.

Ahora, según muestran los datos de la empresa que se han publicado, sus han subido en la bolsa de Hong Kong, con el liderazgo de esta IA de nombre Tang Yu, de acuerdo con los datos mostrados en The Hustle.

Wow, a Chinese gaming co installed an AI CEO at one of their main subsidiaries in August. Stock outperformed.

Tang Yu was responsible for all of the typical duties: reviewing high-level analytics, making leadership decisions, assessing risks, & fostering an efficient workplace. pic.twitter.com/1enFClbS2J