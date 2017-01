Inteligencia no-humana, CES 2017 y mosqueos épicos con Windows 10. Internet is a Series of Blogs (394)

Enrique Dans nos habla de Inteligencia Artificial y de la nuestra incapacidad para aceptar que la inteligencia no es exclusivamente humana. Una máquina ya no es lo que durante años entendimos por una máquina, ya es perfectamente capaz de tomar decisiones de aprendizaje no supervisado, de escoger caminos aleatorios o de iterar diversos niveles de conocimiento para llegar a soluciones a las que un humano no había llegado previamente.