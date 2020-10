Un investigador afirma haber logrado el jailbreak en el Oculus Quest 2, y se puede llevar una recompensa de 10.000 dólares

Uno de los temas del año en la realidad virtual ha sido el anuncio de Facebook de que a partir de 2023,no será posible utilizar los dispositivos Oculus sin iniciar sesión con una cuenta de la compañía de Mark Zuckerberg. Esa realidad suponía romper la promesa que Palmer Luckey, fundador de Oculus, hizo al vender la empresa a Facebook, cuando dijo que nunca sería obligatorio utilizar una de sus cuentas para usar sus kits de realidad virtual. Al conocerse la noticia, Luckey afirmó que las viejas promesas "fueron aprobadas por Facebook".

Ahora, la noticia es que un investigador afirma haber conseguido ejecutar un jailbreak en las nuevas Oculus Quest 2 que permite usarlas evitando pasar por el inicio de sesión de Facebook. Es lo que cuentan en Ready Hacker One, en clave de lo que el proceso aporta en cuanto al derecho a reparar. En el medio destacan que otros desarrolladores de X Reality Safety Initiative (XRSI), el equipo al que pertenece el investigador, han conseguido validar el jailbrek.

Además, afirman que otros desarrolladores también lo han conseguido, y aseguran estar trabajando para "conseguir garantías que protejan a los individuos que descubrieron estos métodos de jailbreak". Les preocupa que sin políticas claras, los dispositivos con jailbreak y acceso root puedan quedar inservibles según decida Facebook.

