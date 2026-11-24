En 2008, las palomas de cabeza roja de Ogasawara (un archipiélago japonés) era crítica, ya que quedaban menos de 80 ejemplares por culpa de los gatos asilvestrados que llegaron a esas islas por la acción humana. Dos años después, empezó una campaña para capturarlos que terminó con 131 gatos retirados de Chichijima, una de las islas del archipiélago, y lo curioso llegó después cuando los científicos comprobaron que las aves se recuperaban a una velocidad por encima de lo esperado.

Tres años después, los registros de palomas adultas pasaron de 111 a 966, e incluso los ejemplares más jóvenes aumentaron de 9 a 189. Se trata de un crecimiento enorme para una subespecie (Columba janthina nitens) que solo vive a unos 1.000 kilómetros del territorio principal de Japón, pero todavía queda una pregunta por resolver que va más allá de de la retirada de gatos: ¿cómo consiguieron recuperarse tan rápido?

Una recuperación que también tenía una explicación genética

Un equipo de la Universidad de Kioto, encabezado por Daichi Tsujimoto, decidió investigar qué estaba pasando. En un estudio publicado en Communications Biology en julio de 2025, analizaron el ADN de estas palomas y lo compararon con el de otras poblaciones emparentadas. Descubrieron que más del 80 % de su genoma presentaba homocigosidad (una señal de reproducción entre individuos emparentados), pero tenían menos mutaciones especialmente perjudiciales de las que cabría esperar.

¿El motivo? Los investigadores creen que siglos de aislamiento y reproducción en poblaciones pequeñas pudieron favorecer la eliminación gradual de algunas mutaciones dañinas. Este proceso se conoce como purga genética y podría explicar por qué las palomas resistieron mejor las consecuencias de la endogamia. Eso sí, los científicos advierten de que no ocurre necesariamente con otras especies y que la escasa diversidad genética sigue siendo un riesgo para su futuro.

La historia también tiene otra particularidad. Los gatos capturados no fueron sacrificados como parte del programa de conservación, sino trasladados a Japón continental para acostumbrarlos al contacto humano y buscarles familias adoptivas. De esta forma, la retirada de los depredadores permitió proteger a las palomas sin acabar con la vida de los felinos.

Foto | Canva

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