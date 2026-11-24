Cuando vas a la panadería y ves hogazas con etiquetas como “masa madre” o “100% integral”, puedes pensar que están compitiendo por ser un tipo de pan más saludable. Pero esas dos etiquetas no describen lo mismo, y conviene saber las diferencias: una habla de cómo se fermenta la masa y la otra de qué parte del cereal se ha utilizado para hacer la harina. Esto también quiere decir que puede haber panes que reunan las dos cosas.

La respuesta corta. Si buscando un pan saludable comparamos el blanco de masa madre y uno 100% integral, la balanza se inclina con bastante claridad hacia el segundo. La dietista Victoria Taylor, de la British Heart Foundation, lo explica en un artículo publicado en 2023: para el consumo habitual recomienda el pan integral antes que el de masa madre hecho con harina blanca, y esto tiene que ver con la mayor cantidad de fibra del grano entero, sin desacreditar la fermentación.

Por lo tanto, si quieres un pan que tenga las dos ventajas puedes buscar uno que sea 100% integral fermentado con masa madre, aunque también debes fijarte en que sus ingredientes y su contenido en sal sean adecuados. Eso no hace que el pan integral hecho con levadura comercial sea malo, o sea que tampoco necesitas pagar más por uno que tenga la “masa madre” si estás buscando uno nutritivo.

Dos etiquetas diferentes. La masa madre es un fermento de harina y agua en el que conviven levaduras y bacterias silvestres que hacen fermentar y subir la masa. Mientras, que un pan sea integral significa que la harina conserva el grano completo, con el salvado, el germen y el endospermo, mientras que la refinada se queda prácticamente con este último. Vamos, que lo que hace integral a un pan son sus harinas, y da igual que suba con masa madre o con levadura de panadero.

Y en España la cuestión no queda al gusto de cada obrador. La norma de calidad del pan reserva las denominaciones “pan integral” y “pan 100% integral” a los elaborados con harina exclusivamente integral, y si se mezcla con harina refinada hay que indicar “elaborado con harina integral X%”, con el porcentaje calculado sobre el total de harina utilizada. En un pan 100% integral, además, la masa madre también tiene que proceder de harina integral, así que un pan de masa madre puede ser tanto blanco como integral, del mismo modo que un integral puede fermentar con masa madre o con levadura.

Por qué el integral parte con ventaja. Al conservar el grano entero, el pan integral suele aportar más fibra, además de vitaminas del grupo B y minerales que se concentran en el salvado y el germen, que son justo las partes que se pierden al refinar la harina según la misma guía de Harvard. La cifra exacta cambia con el cereal y con la receta, pero la diferencia frente a la harina blanca tiene una base nutricional sólida.

Esa fibra ayuda al buen funcionamiento intestinal, según Harvard, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que los hidratos de carbono procedan principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, con al menos 25 gramos diarios de fibra natural a partir de los diez años. Los grandes estudios observacionales, como el metaanálisis de Imperial College London publicado en ‘The BMJ’ en 2016, asocian además un mayor consumo de cereales integrales con menos riesgo cardiovascular y de mortalidad.

Pero esto no convierte al integral en un pan mucho más ligero, ya que su valor energético apenas se aleja del blanco, tal y como recoge la ficha del pan integral del Ministerio de Agricultura. Tampoco equivalente a uno de grano entero cualquier producto enriquecido con salvado, porque añadir fibra no devuelve todo lo que aporta el cereal completo.

Lo que la masa madre hace y lo que no. La fermentación con masa madre tiene efectos reales sobre el pan, porque modifica su acidez y puede reducir determinados compuestos de las harinas, aunque el resultado depende de las cepas microbianas, la harina, el tiempo y las condiciones del proceso. Lo que no hace es provocar siempre un pico de azúcar más bajo: una revisión sistemática publicada en agosto de 2026 en Frontiers in Nutrition que reunió 27 estudios concluye que las pruebas de un efecto beneficioso sobre la glucemia o la insulina frente al pan de levadura no son suficientes ni convincentes en personas sanas.

Algunos ensayos sí observaron una respuesta más favorable tras la comida, unas veces en el conjunto de la curva y otras sólo en momentos concretos, pero con mucha variación entre unos estudios y otros. Vamos, que no se puede garantizar un menor pico de glucosa porque la hogaza lleve masa madre. Con el hierro ocurre algo parecido, y la fermentación puede reducir parte del ácido fítico, una sustancia del cereal que dificulta la absorción de algunos minerales, pero otra revisión de 2026 centrada en ocho estudios de intervención en personas encontró resultados contradictorios: una mayor disponibilidad en las pruebas de absorción no se tradujo en mejores reservas a largo plazo.

La fermentación tradicional también puede disminuir algunos fructanos, unos hidratos fermentables que importan a ciertas personas con síndrome del intestino irritable, aunque según el equipo de la Universidad de Monash especializado en FODMAP un pan de masa madre de trigo o de centeno puede seguir siendo alto en FODMAP, porque depende de la harina y de la elaboración. Tampoco es un alimento probiótico, ya que, como recuerda la British Heart Foundation, el calor del horno acaba con las levaduras y bacterias del fermento.

Qué mirar antes de comprar. Al comprar el pan no te fijes solo en el color o aspecto de su corteza, porque es más importante revisar la denominación de venta. “Pan integral” y “100% integral” tienen un significado legal concreto en España, y si aparece “elaborado con harina integral X%”, ese porcentaje te dice cuánta hay realmente. Un pan no demuestra que sea integral solo por ser más oscuro, y unas semillas tampoco convierten en integral una masa de harina blanca. Con el nombre del cereal pasa igual, porque en un pan de espelta con masa madre toca comprobar si esa espelta es refinada o integral.

En los panes envasados conviene mirar además la sal por cada 100 gramos, porque el pan es una de las principales fuentes de sal de la dieta, y también de fibra cuando aparezca. Y “elaborado con masa madre” tampoco significa “100% integral”: la norma regula esa mención con condiciones de composición y fermentación, pero no obliga a utilizar harina de grano entero.

Las personas celíacas deben tener cuidado. La masa madre hecha con cereales que contienen gluten, como el trigo o el centeno, no hacen que el pan sea apto para celíacos, porque la fermentación no elimina el gluten. La organización estadounidense Beyond Celiac desaconseja el pan de masa madre a quienes tienen celiaquía, salvo que esté etiquetado como sin gluten o se haya hecho con fermento e ingredientes sin gluten.

Al final, un buen pan no tiene por qué convertirse en un alimento milagroso. Si hay que escoger entre un blanco de masa madre y uno 100% integral, el integral suele ser la mejor elección nutricional para el día a día, y si además está bien fermentado con masa madre puede sumar otras cualidades interesantes, aunque lo que de verdad pesa, según la dietista de la British Heart Foundation y la evidencia disponible, son unos buenos ingredientes, suficiente fibra y una cantidad razonable de sal.

Foto | Wesual Click

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