La Justicia absuelve (de nuevo) a Series.ly y confirma por enésima vez que las webs de descargas eran legales

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado una vez más el recurso contra Series.ly, acusada por permitir la descarga de contenidos con derechos de autoría o copyright.

Muchas de las pruebas usadas para ello vienen de las recogidas por las autoridades en el registro del año 2015 que arrancó una vorágine de acusaciones legales contra la web que aún se mantiene.

El pasado mes de octubre, David Bravo, activista y abogado experto en temas de Internet y propiedad intelectual recordaba en Twitter que "la policía los calificó de 'organización criminal'. Aún así, fueron absueltos. Algo que desde Barcelona se ha vuelto a hacer hoy.

En el momento en que Series.ly alojaba enlaces para su descarga, siendo sospechosos de vulnerar los derechos de propiedad intelectual, esto no era aún un delito. La ley que lo prohibiría después, la 'Ley Lassalle' que comenzó en 2015, no había entrado en vigor (y nuestro ordenamiento jurídico no contempla la retroactividad de las leyes).

La ley cambió y en 2015 no era delito

Como ya publicamos en Genbeta, desde los primeros pasos de la conocida como 'Ley Sinde' en 2009 (una respuesta al toque de atención dado por EE.UU. cuando nos metió en su lista de países "permisivos con la piratería") hasta la entrada en vigor de la 'Ley Lassalle', ya en 2015, España vivió unos años en que las descargas de Internet fueron un asunto relevante del debate político.

Una de las consecuencias directas de esa preocupación fue la persecución de las principales plataformas de difusión de material con copyright utilizadas por el público español, como SeriesYonkis o Series.ly.

Con el cambio de ley, Series.ly emitió a finales de 2014 un comunicado en el que anunciaban que retirarían todos los enlaces que infringieran la Ley de Propiedad Intelectual antes de que ésta entrara en vigor el 1 de enero de 2015.

En verano de 2015, agentes de la Policía Nacional de España se personaban en las oficinas de Series.ly y detenían a sus tres administradores (Andreu Caritg, David Tardá y Oriol Solé) como resultado de una investigación impulsada por las distribuidoras y las productoras. Según las informaciones, las autoridades vieron cómo los responsables de Series.ly obtuvieron más de 600.000 euros en ingresos gracias a ese negocio. Desde entonces, están metidos en un largo proceso judicial.

