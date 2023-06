Kick va a por Twitch con contratos millonarios: las superestrellas xQc y Amouranth comienzan a hacer directos en esta plataforma

Ya lo decía hace tiempo Adin Ross cuando predijo que "todos los grandes streamers de Twitch iban a pasarse a Kick". El dinero manda, y los últimos acontecimientos han sido el claro ejemplo de ello. Y es que las superestrellas Félix 'xQc' Lengyel y Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa han abandonado el barco morado por Kick tras haber firmado un contrato millonario con la plataforma.

Tal y como ocurrió hace años con Mixer o Facebook Gaming con la huida de grandes stremers como Ninja, Shroud y demás, la historia se repite con Kick, una nueva plataforma con un estilo prácticamente idéntico a Twitch y con jugosos incentivos para los creadores de contenido. Convertida en la competencia directa a la que hasta ahora era la plataforma referente del streaming, Kick acumula ya varios puntos a favor, y tiene pinta que esto no va a parar pronto.

xQc y Amouranth son las dos nuevas superestrellas que firman por Kick

El pasado viernes nos hacíamos eco gracias a la exclusiva del New York Times que xQc se pasaba a Kick por la friolera de 70 millones de dólares por los próximos dos años más incentivos que podrían hacer crecer esa cifra hasta los 100 millones de dólares. La superestrella, quien suele estar casi siempre en el primer puesto de Twitch en cuanto a número de suscriptores, ya ha empezado a hacer directos en Kick. Lo curioso de todo es que su contrato no ha sido de exclusividad, por lo que puede seguir haciendo directos en Twitch aunque ha asegurado que ya no los hará con tanta frecuencia.

Según afirmó xQc en uno de sus últimos directos, Kick le ofreció además un porcentaje de la empresa y tener presencia en el equipo para hacer crecer a la compañía. Sin embargo, el streamer canadiense no llegó a desvelar si finalmente aceptó también este ofrecimiento.

Kick ha pisado el acelerador en cuanto a captación de creadores de contenido y la cosa no se ha quedado ahí. Y es que justo cuando se celebraba su séptimo aniversario en Twitch, la streamer y creadora de contenido erótico 'Amouranth' también decidió subirse al barco de Kick.

En el caso de Amouranth, los detalles de su contrato todavía son desconocidos, aunque teniendo en cuenta cómo está el panorama, la cuantía seguramente haya sido como para no pensárselo demasiado. Además, la streamer anunció en sus redes sociales que comenzaría a retransmitir en Kick con un divertido vídeo donde se le veía preguntando, "Así que han empezado los contratos de 100 millones de dólares... ¿Puedo conseguir uno de esos?".

Además de los lujosos contratos, Kick dispone de una serie de ventajas muy tentadoras para los creadores de contenido. Y es que se trata de una plataforma en la que aparentemente no existen restricciones dada su política sorprendentemente abierta. La compañía permite a sus creadores retransmitir cualquier tipo de contenido, algo que si bien tendrá que especificar y cambiar en un futuro, está siendo desde luego una maniobra excelente para captar nuevos creadores de contenido.

En tan solo dos días Kick se hacía con dos de las estrellas más reconocidas de Twitch, y eso tan solo nos hace preguntarnos cuál es el límite de su inversión. Dada la gran oleada de nuevos creadores de contenido, su tráfico está creciendo a nivel exponencial y aunque será difícil mantener los números, todo apunta a que Kick está dispuesta a quedarse y que lo que pasó con plataformas como Mixer está lejos de suceder en este caso.

Esta rivalidad ya ha hecho que Twitch rectifique en algunas de sus políticas e incluso haya realizado cambios en lo referente a la publicidad. Si bien el contrato de 95/5 de Kick es algo difícil de superar, Twitch por su parte ofrecerá contratos de hasta 70/30, por lo que la compañía se quedaría con solamente el 30% del total de ingresos de sus creadores en vez del 50%. Aunque eso sí, este contrato no será aplicable para todos los streamers, ya que para ello tendrían que alcanzar un total de más de 350 suscriptores cada mes. Los cálculos apuntan a que poco más de 1.000 streamers en toda la plataforma se beneficiarían de este cambio.

Aunque es interesante saber cómo evoluciona Kick en los próximos meses, también será curioso conocer cómo afrontará Twitch esta ola. Y es que si quiere mantener a sus creadores de contenido, tendrán que cambiar muchas cosas en la plataforma.

