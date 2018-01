Kim Dotcom quiere que Nueva Zelanda le pague miles de millones de dólares por haber "destruido su negocio y reputación"

Puede que Kit Dotcom no vaya a a recuperar los millones que hizo con Megaupload puesto que el gobierno de Estados Unidos se lo piensa quedar todo, pero eso no quiere decir que el polémico empresario no continue en su cruzada para intentar recuperar algo de dinero, y con "algo" queremos decir miles de millones de dólares por parte de otra nación.

Dotcom está demandando al gobierno de Nueva Zelanda por "haber destruido su negocio y reputación", y busca ser compensado con hasta 6.800 millones de dólares en daños sufridos desde su arresto en 2012.

Los contadores de Doctom han calculado que el grupo de empresas de Megaupload valdrían unos 10.000 millones de dólares actualmente de no haber sido cerradas durante la famosa redada en 2012 donde se confiscaron servidores y cuentas bancarias en todo el mundo. Dotcom poseía el 68% de las acciones.

Entre los daños que cita Dotcom en los documentos que se entregaron a la corte, se citan todas las pérdidas de oportunidades de negocio que ha sufrido el empresario desde 2012, todos sus gastos legales, pérdidas de inversión en la mansión que estaba alquilando, haber perdido la oportunidad de comprar la mansión, y el daño a su reputación.

"No se puede esperar que acepte todas las pérdidas para mi y mi familia como resultado de las acciones del gobierno de Nueva Zelanda"

Kim Dotcom alega que una orden de arresto invalida niega todos los cargos que se han levantado contra él. Es uno de los mismos argumentos que utilizan para pelear su extradición a los Estados Unidos.

La orden de arresto que se usó para aprehender a Dotcom en enero de 2012 estaba basada en la ley de derechos de autor de Nueva Zelanda, y el empresario alega que bajo esa ley, la violación de derechos de autor online no es un crimen, y una enmienda hecha ese mismo año, prohibe la sanción criminal contra un proveedor de servicios de internet en el país.

Dotcom sigue siendo un fugitivo para los Estados Unidos y su caso se considera uno de los más grandes de la historia criminal sobre derechos de autor en ese país. Mientras tanto, no ha dejado de trabajar, su más reciente iniciativa, K.im, buscará de nuevo ser una "revolución del copyright".

Vía | BBC

