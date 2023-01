La Kings League es un circo según el presidente de LaLiga. Uno en el que más de un millón de personas ve a Ibai o Piqué en Twitch

La última jornada de la Kings League nos ha dejado con clips para enmarcar. Ya no solo por lo ocurrido en los encuentros, sino por el contexto en el que se celebraba esta tercera jornada, marcada por las sorpresas, polémica y las bromas de Gerard Piqué en referencia a la canción de Shakira y Bizarrap.

La tercera jornada de este circo terminaba con cifras récord, indicando que el trabajo de producción y de todos los creadores de contenido unidos está funcionando, y convirtiéndose en uno de los eventos que más sensación está causando en Twitch.

Quizá la Kings League no es una competición a gusto de todos, y es perfectamente comprensible. Se trata de una competición de fútbol-7 en la que podemos encontrarnos con cualquier sorpresa, sobre todo con la modificación de algunas reglas y la posibilidad de sacar cartas o "armas secretas" para intentar darle la vuelta al marcador.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refería a la Kings League indicando que le parecía un "circo" durante una rueda de prensa:

"Lo único que parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en LaLiga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. Como circo me gusta".