La isla de Bali desconectará Internet por 24 horas para que la gente pueda meditar en silencio

Si algo no existe cuando estás conectado a Internet es silencio. Y, en La isla de Bali, una provincia de Indonesia, celebran el Nyepi, o "día de silencio" todos los año nuevo según el calendario balinés.

La tradición que se celebrará el próximo 17 de marzo de 2018 es un día de ayuno, meditación, y pues, silencio. Por esta razón las autoridades y las empresas de telecomunicaciones se han coordinado para apagar el Internet por 24 horas en toda la provincia.

En este día sagrado de reflexión incluso el aeropuerto internacional se cierra, pues todo lo que interfiera con ese propósito está restringido. No se pueden encender fuegos, las luces deben mantenerse bajas, no hay trabajo (por supuesto), nada de entretenimiento ni placer, no se viaja, y algunos ni hablan ni comen.

Con semejante tradición no puede sorprender a nadie que hayan decidido desconectarse de la red por un día, una decisión a la que se llegó luego de un llamamiento hecho por varios grupos civiles y religiosos que se reunieron con el gobierno.

En Indonesia existen más de 132 millones de usuarios de Internet, España en contraste tiene solo 39 millones.

Es primera vez que los servicios de Internet se desconectarán en el país, la misma petición se había negado el año pasado. Indonesia es una de las naciones más conectadas de todo el mundo con 132 millones de usuarios de Internet y una población estimada de casi 266 millones de habitantes.

Todo el internet en teléfonos móviles se cortará. Las conexiones WiFi solo se mantendrán disponibles en hoteles, para servicios estratégicos como la seguridad, aviación, hospitales y agencias de desastres. Las lineas de teléfono y los servicios de SMS se mantendrán operacionales. Aún están discutiendo si el WiFi de los hogares también se desconectará este sábado.

El gobernador de Bali dijo que no haría daño a nadie dejar de usar Internet por un día y que nadie se iba a morir por eso, el apagará sus gadgets durante el Nyepi.

Vía | The Guardian

