Le llegan 50.000 dólares de Crypto.com, se queda el dinero, no responde a los mensajes pidiendo devolverlos y... todo acaba mal

El pasado año conocíamos la historia de una mujer que recibió 10,5 millones de dólares en una transacción errónea de la popular plataforma de criptomonedas Crypto.com. Lo que tenía que haberle dado eran apenas 100 dólares de reembolso que la usuaria había solicitado. Lo que pasó después podría unirse a la maravillosa lista de historias del mundo bitcoin que parecen ciencia ficción pero que han sido reales.

La usuaria, en vez de devolverlo, se los gastó, supuestamente, en una casa de lujo. Un representante de Crypto.com contó luego que el asunto estaba "ante los tribunales", sin hacer más comentarios al respecto.

Pues ahora tenemos la historia de un usuario de Crypto.com, de nombre Justin, que recibió en su cuenta 50.000 dólares "sin razón aparente".

Crypto.com no podía recuperar su dinero

Parece ser que pensó que, para la cantidad de dinero que maneja esta plataforma de criptomonedas, nadie se iba a enterar y decidió enviar el dinero a su cuenta personal.

De todos modos, Crypto.com se percató del error, muy rápido, según las informaciones, e intentó contactar con él para recuperar el dinero.

Todos los intentos de contactar con el usuario fueron en vano. Parece ser que no respondía a los mensajes dentro de la plataforma. Así que comenzó una demanda que, claramente, no ha salido bien para el hombre que quería llevarse 50 mil dólares por la cara.

Ahora el hombre debe dinero

Al no responder a ninguna de las notificaciones que se le enviaba en la web, Crypto.com demandó al usuario a finales de 2022.

Tras meses de conflicto judicial, ahora tenemos que este hombre tiene que devolver los 50.000 dólares enviados por error y asumir los costes legales del proceso de 26.000 dólares.

De todos modos, dado que un mediador no puede obligar al usuario a pagar, recientemente se ha asignado un juez al caso para continuar el proceso, por lo que aún le quedan esperanzas de no tener que pagar. De acuerdo con Peakd, más que eso, Justin desde que perdió el caso no ha pagado y por ello Crypto.com ha llevado el caso de nuevo a un tribunal de justicia.

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre, la misma plataforma admitió haber cometido otro error administrativo. Concretamente, envió por error 320.000 ether, la criptomoneda de Ethereum (lo que son 416 millones de dólares) a otro intercambio de criptomonedas, llamado Gate.io.

