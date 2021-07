Listas de Twitter: qué son, cómo hacer la tuya y aprende a sacarle partido para tener más visibilidad en la red social

Las listas de Twitter te permiten personalizar, organizar y priorizar los tuits que ves en tu cronología. Puedes unirte a listas creadas por otros usuarios en Twitter, o desde tu propia cuenta puedes crear listas de otras cuentas por grupo, tema o interés.

Se trata de una característica que lleva tiempo estando disponible en la red social, aunque con el tiempo, la plataforma la ha ido mejorando sus características y dándoles así más protagonismo.

Ventajas de las listas de Twitter

Uno de los puntos positivos de las Listas es que nos permiten agregar cuentas sin tener que seguirlas. De esta manera, podemos reducir el número de cuentas que seguimos en el timeline principal, pero al mismo tiempo no perder de vista ciertos tuits e informaciones.

Además como usuario que quiere mantenerse informado, es útil para separar compañeros o amigos del resto del "ruido" de la red social. O para hacer una división de los temas que más te interesan para mantener siempre informada o informado.

Básicamente, como principales ventajas encuentras que tendrás un timeline informativo mucho más ordeando por temáticas e intereses y que puedes ir conociendo información de tus temas favoritos sin necesidad de seguir a todas las cuentas.

Cómo crear una lista

Ahora vas a prender a crear tu lista de Twitter. Primero debes ir a la barra de navegación ubidcada en la izquierda de la pantalla y pulsar sobre "Listas", como puedes ver en la fotografía anterior. Accedes a una nueva página y tienes que escoger la opción de "Lista nueva" en la parte superior de la pantalla, representado por un cuadrado un símbolo de "+".

Debes decidir cómo llamar a esa lista, con un título que no puede superar los 25 caracteres ni comenzar con un número. Luego, indica si quieres que la Lista sea privada (solo tú podrás acceder) o pública (cualquier persona puede seguirla). Tras esto, haz clic en siguiente y ya está creada.

Para completar la lista debes buscar personas y perfiles en general que quieras agregar, según esa temática específica de esa lista.

Cómo puedes saber en qué listas de Twitter estás y como salir, si eso quieres

En el mismo menú de antes, justo al lado de la opción de crear una nueva lista, tienes tres puntos. Ahí pincha y tienes la función de ver las "listas en las que estás". Por un lado es útil saberlo porque así vas a saber qué temas de los que publicas gustan más a otros usuarios. Es decir, si Genbeta está dentro de muchas listas de seguridad, podemos saber que eso interesa más que otros de los temas que aquí tratamos.

Si quieres salir de alguna, malas noticias: no se puede, y esta se suma a otras de las funciones que Twitter aún no tiene en pleno año 2021. Tú no la has creado. Solo la persona que lo ha hecho podría sacarte. Así que o bien hablas con ese usuarios. O, si realmente no quieres estar en esa lista y hay algo ofensivo en todo el asunto, puedes directamente bloquear a la persona que la creó para tú salir de ahí.