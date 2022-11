Las llamadas comerciales son ilegales a partir de una hora: así puedes actuar si las recibes

Es un hecho que siempre llegan las llamadas comerciales a nuestro dispositivo móvil en el momento más inoportuno, siendo la hora de la siesta uno de los más comunes. E incluso a veces han llegado llamadas comerciales a altas hora de la noche para vender una nueva línea móvil o buscando que cambies tu compañía de fibra. Pero hay que tener en cuenta que todas estas llamadas deben regirse por una legislación, aunque a veces estas compañías se las terminan saltando.

El hecho de que te llamen para ofrecerte información comercial no es ilegal, salvo que estés registrado en la famosa Lista Robinson -aunque a veces se la saltan y esto es algo que está multado-. Si bien, estas llamadas aunque sean legales deben realizarse dentro de unos horarios muy concretos para evitar molestar a los posibles clientes.

Que horario impone la ley a estas llamadas comerciales

En España todas estas llamadas telefónicas por parte de las diferentes compañías están legisladas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Concretamente en su Artículo 96 se detalla este horario que es muy restrictivo que está redactando de la siguiente manera:

En el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al inicio de cualquier conversación con el consumidor y usuario, la identidad del empresario, o si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar la finalidad comercial de la misma. En ningún caso, las llamadas telefónicas se efectuarán antes de las 9 horas ni más tarde de las 21 horas ni festivos o fines de semana." Artículo 96.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

De este párrafo se puede concluir que el horario es de lunes a viernes de 9h a 21h. Es por ello que tanto el sábado y el domingo como los días festivos están fuera, y recibir llamadas en estos días sería ilegal.

Igualmente, esta es la ley general, pero las compañías con el objetivo de transmitir una imagen de que entienden a sus usuarios cuentan con diferentes códigos éticos. En este caso tratan de evitar las horas de comida al estar concentradas las llamadas de 10h a 15h y de 16h a 21h.

Que hacer si recibes una llamada comercial fuera de este horario

Seguramente tras leer el artículo de la legislación has pensado que a ti te han llegado llamadas comerciales en días festivos o pasadas las 9 de la noche en días laborales. Es una realidad que algunas empresas no respetan la legislación, sobre todo si no cuentan con un código ético.

Ante estas situaciones vas a poder tomar diferentes medidas como por ejemplo informar en la misma llamada al operador que se están saltando la legislación española. Pero si quieres ir más allá, puedes presentar una denuncia oficial ante la autoridad de consumo de tu provincia o comunidad autónoma. Esto hace que se pueda iniciar una investigación con las pruebas que aportes y que la empresa que realiza la campaña telefónica vea una multa del regulador.

Si bien, esto es algo que aplica únicamente a las llamadas comerciales. En el caso de que una operadora te quiera llamar por un problema técnico en la línea o para confirmar una portabilidad estos horarios no se aplican. En mi caso particular recibí por ejemplo una llamada del equipo de Movistar para realizar una portabilidad un viernes a las 11 de la noche, y es algo completamente legal.

Existen formas de evitar las llamadas comerciales

En el caso de que no te interesen este tipo de llamadas comerciales hay algunos métodos para poder evitarlas. Uno de los más comunes en nuestro país es precisamente la inscripción en la Lista Robinson que actúa como una base de datos a la que todas las compañías tienen acceso. En el caso de que se encuentre un usuario en esta lista no se les puede llamar, y si las compañías lo hacen les espera una buena multa como vimos recientemente.

Igualmente sobre todo en Android estas llamadas ya se categorizan como que son de spam para evitar que las puedas coger. También se recomienda bloquear estos números en el teléfono móvil para evitar que sigan llamando de manera intensiva. Pero también puedes evitar este tipo de llamadas teniendo mucho cuidado con los permisos que proporcionar a las diferentes compañías.

Cuando se realiza un registro es bastante habitual que se cuente con una casilla en el formulario en el que ofrezca la opción de dar permisos para que se hagan estas llamadas. Es importante que si no estás interesado nos los marques, y si aún así te llaman es también motivo de reclamar ante la AEPD por usar tus datos con un fin sobre el que no has dado tu permiso.