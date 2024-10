"Llegamos a Disney y no teníamos ni entradas, ni hotel". Estafados por una agencia de viajes que operaba desde Instagram

La ilusión de David y su familia por disfrutar de sus vacaciones de ensueño en Disneyland París se transformó en una pesadilla nada más llegar a su destino: allí descubrieron que no tenían pagadas las entradas ni reservado su hotel... a pesar de que ya habían pagado todo a la agencia de viajes.

No se trata de un caso aislado: decenas de clientes han denunciado a una agencia de viajes que, a través de redes sociales, ofrecía paquetes turísticos a lugares icónicos... pero, cuando llegaba el momento de viajar, empezaban los problemas.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Si tiene muchos 'followers' tiene que ser de fiar...

La agencia, que se presentaba como "especialista en viajes de grupo, parques y viajes temáticos", contaba con más de 47.000 seguidores en Instagram, lo que generaba confianza entre los usuarios que la veían como una opción seria para planificar sus viajes.

Con ofertas atractivas a destinos como Disneyland, Orlando y Japón, la empresa captaba la atención de familias que ahorraban durante meses para poder permitirse estas costosas vacaciones.

El perfil en redes sociales de la agencia aún permanece activo, exhibiendo ofertas de paquetes de viajes para el próximo año. Esto ha generado una confusión extra, ya que muchos futuros clientes aún no se han enterado de la estafa y podrían estar en riesgo de ser también timados.

Dueña de agencia desaparecida en combate

Recientemente, la agencia envió una carta a sus clientes en la que anunciaba la cancelación de todos los viajes planificados para octubre. Según el comunicado, las cancelaciones se deben a "dificultades ajenas a nuestra voluntad que nos impide prestar los servicios contratados".

En la carta, ofrecían a los clientes la posibilidad de reagendar sus viajes a partir de diciembre de 2024, reembolsar el dinero pagado o recibir un bono para utilizar en futuros viajes...

...sin embargo, tras esta comunicación, la dueña de la agencia ha desaparecido. Los afectados no han recibido más información, y los intentos de contactar con la empresa han sido infructuosos. Los clientes han comenzado a organizarse para presentar denuncias colectivas y tratar de recuperar el dinero que han perdido.

Tú a Orlando y yo a París (y ambos estafados)

Algunas víctimas descubrieron la estafa en el mismo aeropuerto, cuando intentaban abordar sus vuelos y se les informaba que no existían billetes a su nombre. Otras notaban que la agencia había dejado de hacerles llegar la información y documentos necesarios para su viaje... y cuando llamaban para que les informasen de cuál era el problema, descubrían que el teléfono de contacto que habían venido usando ya no existía.

Tal es el caso de Tamara y su pareja, quienes planificaron su luna de miel en Walt Disney World, en Orlando (EE.UU.): a pesar de haber pagado 9.000 euros por el viaje, a tan solo 10 días de su boda "no sabemos nada del viaje, no nos ha dado explicaciones, no he recibido nada y yo ya he pagado todo", se lamenta Tamara, quien ya ha asumido haberse quedado sin luna de miel.

David y su familia también fueron víctimas de la misma estafa, aunque ellos descubrieron el problema cuando ya habían llegado a Disneyland París, donde descubrieron que no tenían las reservas prometidas. El viaje, que habían realizado pensando en sus tres hijos, terminó en lágrimas: "Los niños lloraban, no sabíamos qué hacer".

El grupo, compuesto por David, su esposa, sus hijos, su hermana, su cuñado y sus padres, tuvo que pagar nuevamente los gastos del viaje, desembolsando otros 9.300 euros que la agencia les debe.

La falta de control y la necesidad de precaución

Las autoridades ya han comenzado a investigar el caso, pero se espera que el proceso legal sea largo, y muchos de los afectados temen no recuperar su dinero. Mientras tanto, organizaciones de consumidores han pedido prudencia, recomendando verificar siempre la autenticidad de las agencias de viajes y optar por aquellas que cuenten con garantías y respaldo legal.

Los expertos legales recomiendan a los afectados denunciar el caso lo antes posible, tanto en la comisaría de policía como en asociaciones de consumidores, para poder presentar demandas colectivas y tratar de recuperar el dinero perdido.

Además, se sugiere documentar todos los pagos realizados y cualquier comunicación mantenida con la agencia, ya que esto servirá como prueba durante el proceso judicial.

Vía | Antena 3

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | En Blablacar hay estafas e incluso viajes con suplantación de identidad. Esto es lo que puedes hacer para tener el viaje más seguro este verano