Los usuarios gratuitos de Spotify tendrán que esperar para escuchar los lanzamientos de miles de artistas indie

Spotify sigue haciendo cambios importantes en búsqueda de motivar a sus usuarios a pasarse al plan de suscripción premium. Les contábamos hace unas semanas sobre el nuevo acuerdo al que llegó la empresa con Universal y como esto supondría la exclusividad de ciertos discos para los usuarios de pago.

Si eres usuario gratuito de Spotify tendrás que esperar dos semanas para poder disfrutar de nuevos lanzamientos de artistas de esa discográfica. Y, ahora, el líder del streaming musical ha llegado a un nuevo acuerdo con Merlin, la agencia que representa a tres de las discográficas indies más grandes del mundo.

Spotify está a punto de salir a la bolsa, y se encuentra en una fase crucial para asegurar su futuro y para ello ha tenido que tender la mano a las discográficas, mientras que estás exigen el aumento de los usuarios de pago del servicio. Sabemos que a la industria de la música no le gusta que nadie escuche cosas gratis en Internet.

El nuevo acuerdo con Merlin pone una barrera de tiempo a los usuarios que no pagan por Spotify Premium y que tendrán que esperar para disfrutar de la música de artistas como Adele, Alabama Shakes, The National, Pavement, Beck, The Strokes y muchos más, todos asociados a disqueras representadas por la agencia.

Recientemente Spotify alcanzó los 50 millones de suscriptores de pago reafirmándose como el líder de los servicios de música en streaming de la actualidad, pero el otro lado de la moneda es que cuentan con más de 100 millones de usuarios en total, y más de la mitad no está pagando.

Los esfuerzos de la empresa para atraer suscriptores sin duda continuarán, esta misma semana anunciaron una nueva versión de Spotify Premium a mitad de precio para los estudiantes, una oferta que llega a más de 30 países y que sin duda muchos van a querer aprovechar.

Vía | Endgadget

