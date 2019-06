Los Matebook de Huawei vuelven a la tienda de Microsoft, que sigue guardando silencio sobre el problema

El veto de Donald Trump a empresas chinas como Huawei tuvo como una de sus primeras consecuencias la eliminación de todo rastro de la compañía china en la tienda de Microsoft. Esto supuso que sus portátiles, los MateBook, dejaron de venderse en dicha tienda. Del mismo modo, Microsoft dejó de aceptar pedidos de licencias de Windows a Huawei, dejándoles en una situación delicada en el mundo del PC.

Por suerte para Huawei, la primera medida se ha revertido (de forma temporal), y los MateBook de Huawei vuelven a venderse en la tienda de Microsoft, aunque tan solo hasta que se agoten las existencias actuales, sin noticias de que se vayan a reponer.

Los MateBook vuelven, pero solo hasta fin de existencias

Como leemos en The Verge, los dispositivos MateBook de Huawei han aparecido en la tienda de Microsoft estadounidense. Desde el medio, afirman que Microsoft sigue manteniendo silencio sobre el tema de las licencias de Windows, sin conocerse aún si volverán a proporcionarlas o no a Huawei. Por el lado de los portátiles (en concreto, los MateBook 13, MateBook y MateBook X Pro), la compañía hizo las siguientes declaraciones.

"Hemos evaluado y continuaremos respondiendo a las numerosas complejidades comerciales, técnicas y reglamentarias derivadas de la reciente incorporación de Huawei a la Lista de Entidades de Reglamentos de Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Como resultado, estamos reanudando la venta del inventario existente de dispositivos Huawei en Microsoft Store".

Como cuentan, la vuelta de los MateBook a la tienda de Microsoft hace referencia tan solo al inventario actual, sin noticias de que este vaya a reponerse o que, en caso de que Huawei lanzase un nuevo dispositivo MateBook, este se vendiese en dicha tienda. Ante esta incógnita, la respuesta de Microsoft es que están vendiendo el inventario existente, ya que cumple con las regulaciones actuales de los Estados Unidos.

Una Microsoft que guarda silencio, y una Huawei que empieza a mover ficha por su cuenta

Como te adelantamos, más allá de esta vuelta del stock restante de los MateBook a la tienda de Microsoft, la compañía americana no ha querido dar declaraciones ni posicionarse al respecto, más allá de haber llevado a cabo las actuaciones que hemos visto durante las últimas semanas. Desde el inicio del bloqueo, en el momento en el que compañías como Google no tardaron en confirmar que cumplirían con la normativa, Microsoft tan solo comentó que "no tenían nada que compartir".

El escenario de un portátil de Huawei sin Microsoft se plantea complicado para la firma china, que aún no da pistas sobre el posible funcionamiento de ArkOS en estas plataformas

Hace unos días, te contamos que Huawei ya estaba probando ArkOS como alternativa multiplataforma a Windows 10 y Android, un escenario algo complejo para la compañía, que aún no deja claro cómo sería el funcionamiento de las aplicaciones en el caso de los PC (en los móviles correrían aplicaciones de Android y apps propias).

Según leemos en Bloomberg, el propio presidente de Huawei, Ren Zhengfei, cifra en una pérdida estimada de 30 mil millones de dólares las consecuencias del bloqueo de Huawei, a la espera de encontrar una solución por ambas partes, en la que también parecen interesadas compañías como Intel o Qualcomm, que presionan para que se levante el veto.

Vía | The Verge