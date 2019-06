Huawei ya está probando ArkOS, su alternativa a Windows 10 y Android, en un millón de dispositivos

Las aguas siguen algo revueltas con el asunto de Huawei, tras la situación dada por el veto impuesto por el Gobierno de Donald Trump. Sin nada demasiado claro en el horizonte sobre si Huawei podrá seguir utilizando Android en sus teléfonos y Windows 10 en ordenadores, llegan las noticias acerca de ArkOS, su "plan B" en caso de tener que recurrir a un sistema propietario. La firma llevaría trabajando en este sistema operativo años atrás, como una solución multidispositivo capaz de ejecutarse en prácticamente cualquier tipo de terminal.

Según fuentes chinas, Huawei ya está probando su sistema operativo en un millón de dispositivos, sin conocerse aún detalles sobre cuáles serían los primeros en llegar al mercado estrenando este nuevo sistema, y sin finalmente será una alternativa viable a Windows 10 y Android, los sistemas operativos que actualmente utiliza en PC y móvil.

Compatible con aplicaciones de Android y multiplataforma

No es un secreto que Huawei vende más teléfonos que ordenadores. No obstante, su sistema operativo, según las informaciones de las que disponemos actualmente, sería una plataforma multidispositivo, capaz de ejecutarse en ordenadores, teléfonos, relojes inteligentes y televisiones, entre otros.

No debemos perder de vista asimismo que Microsoft no acepta pedidos de Huawei tras el veto impuesto por Trump y que, del mismo modo, ha retirado los dispositivos de Huawei con Windows 10 de su página web. Los Matebook son la respuesta de Huawei al MacBook de Apple, y no poder contar con Windows 10 en su venta al público pone sobre la mesa la necesidad de plantear una alternativa propia.

Si bien los entornos de PC no dependen tanto de Google como el sistema operativo Android (propiedad de esta compañía), cabe plantearse cómo será el ecosistema de aplicaciones en ArkOS

Las dudas sobre este ecosistema de software también vienen dadas por la forma de descargar y utilizar los programas o aplicaciones. Por un lado, de seguir el veto en el estado actual los smartphones de Huawei no pueden venir con apps de Google preinstaladas, algo que a nivel PC no afectaría demasiado, ya que un sistema operativo de este tipo no requiere (en tanta medida) de la presencia de Google (Windows tiene Edge, macOS tiene Safari, y ArkOS podría tener su propio navegador, así como un motor de búsqueda independiente a Google).

Huawei necesitaría así apostar por traer las aplicaciones de Android a su sistema operativo, así como por ofrecer aplicaciones propias, descargables desde App Gallery (o el nombre que reciba esta tienda en caso de mantenerse), su actual tienda propietaria de apps. Por el momento, la tienda tiene poco contenido, está enfocada en móvil y en ser una alternativa al Play Store de Android. Tanto es así, que en el foro especializado de móviles XDA Developers un desarrollador ha filtrado un correo de Huawei invitándole a llevar su aplicación a App Gallery, en lugar de alojarla tan solo en la tienda de aplicaciones de Google.

El complicado escenario de ArkOS en PC

Como te hemos contado, la solución para Huawei sería su propia tienda de aplicaciones, así como la posibilidad de poder correr aplicaciones de Android dentro del sistema operativo. Cabe plantearse así, qué pasaría con programas como los de Adobe o aquellas soluciones profesionales que se suelen requerir en equipos profesionales (como lo son los Matebook). El futuro de un sistema operativo que corre en PC con aplicaciones de Android nos recuerda a ChromeOS, sistema operativo solvente, pero demasiado alejado de Windows o MacOS.

Si Huawei quiere poner sobre la mesa una alternativa real a Windows 10, macOS o Linux, App Gallery debe ir más allá de aplicaciones traídas desde Android

Por el momento, y como llevamos haciendo desde que se conocieron las primeras noticias, lo más prudente es seguir esperando noticias por parte de Huawei, ya que las negociaciones siguen sobre la mesa, y siempre cabe la posibilidad que toda esta situación se acabe resolviendo mediante un acuerdo entre Donald Trump y el gobierno chino.

Sin ir demasiado lejos, el día de mayo leíamos en Xataka que el presidente de los Estados Unidos destacaba "una buena posibilidad" de que ambas partes (EE.UU. y China) acaben llegando a un acuerdo tras una reunión del G20 a finales del mes de junio.