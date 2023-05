Mayor seguridad teletrabajando y control a las IA para no reemplazarnos: así es el acuerdo laboral entre patronal y sindicato

Este lunes 8 de mayo ha sido un día realmente importante para el mundo laboral, pues UGT, COE y Cepyme han dado el visto bueno al nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que también será ratificado por UGT. Este acuerdo recoge importantes mejoras en el campo laboral al comprometerse a una subida salarial del 10% hasta 2025, y también dar una mayor seguridad al teletrabajo y también un control a la Inteligencia Artificial.

Este acuerdo se presenta como un punto de partida para trabajar en pro de la estabilidad y la confianza en el mundo laboral, estando a favor tanto sindicatos como patronal. Pero además de esta importante subida salarial del 10%, lo que verdaderamente nos ha llamado mucho la atención son las recomendaciones y sugerencias de este documento de 32 páginas sobre el teletrabajo o la inteligencia artificial, tal y como ha recogido El País.

El trabajo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos de la tecnología

Si empezamos hablando del apartado dedicado al teletrabajo, hay que destacar que en España no ha funcionado realmente bien desde que tuvo un gran estallido con la pandemia por COVID-19 . En cifras se materializa en que según el INE el porcentaje de teletrabajadores pasó del 17,6% en 2021 al 14% en 2022. Esto se debe a que todavía no hay una cultura de las ventajas que puede tener trabajar desde casa (aunque también se encuentran muchas desventajas), estando encasillados en tener que ir a una oficina para desarrollar la actividad laboral.

En este acuerdo se insta a las compañías y los comités de empresa a establecer aquellos puestos de trabajo o funciones específicas que se pueden hacer teletrabajando. También se sugiere al poder ejecutivo y legislativo la posibilidad de que se estipule una jornada mínima presencial, y una duración máxima del tiempo para trabajar en casa.

Pero otro punto clave que siempre hemos planteado en Genbeta es quién tiene que pagar los costes que supone el teletrabajo. Aquí se incluye por ejemplo la conexión a internet o la luz que consumen los equipos. Y es aquí precisamente donde recomiendan que las empresas creen mecanismos para sufragar estos gastos y se garanticen los derechos de los teletrabajadores.

Por último, los teletrabajadores pueden llegar a sufrir el hecho de no desconectar de su trabajo al no existir una oficina de la que salir y dejar ahí el trabajo. Es por ello que el acuerdo sostiene que se deben contar con las pautas para tener una desconexión digital, haciendo que el trabajador no esté obligado a responder si se encuentra fuera de la empresa salvo que sea una causa de fuerza mayor. Aunque esto último también se deberá concretar para evitar que cualquier situación sea considerada como tal.

La Inteligencia Artificial también ha tenido un papel protagonista en este acuerdo en pro del empleo. Y es que ya hemos hablado en diferentes ocasiones del miedo que existe en torno que la IA pueda reemplazar a un trabajador al realizar las mismas funciones más mecánicas. Es por ello que en este acuerdo han querido detallar que " el despliegue de sistemas de IA en las empresas deberá seguir el principio de control humano respecto a la IA y ser seguro y transparente”.

Con este acuerdo para los próximos años, con el que no todo el mundo está de acuerdo, se trata de dar estabilidad a un mundo laboral que se debe actualizar con el teletrabajo y la IA. En este también hay cabida para la conciliación familiar y los procesos de selección justos en el que no sesgue por el físico o el sexo de los aspirantes.

Fotos | Israel Andrade Christin Hume

En Genbeta | El teletrabajo puede fomentar la natalidad y que las parejas se olviden de relaciones a distancia. Hay estudios que lo demuestran