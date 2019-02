"Me monto en un taxi y no tengo sexo con el conductor": el señor que es un éxito en Pornhub sin hacer porno

Ryan Creamer es, según su perfil de creador en Pornhub, un hombre soltero que vive en Nueva York y que está cerca de alcanzar los 2 millones de reproducciones en una de las plataformas por excelencia de la pornografía online. Un tuit en el que lo califican como "la cosa más pervertida en Pornhub" se hizo viral con casi 200.000 retuits, pero Ryan ni siquiera publica porno.

Algunos de sus grandes éxitos incluyen vídeos titulados como "Te entrego una pizza y no le meto mi salchicha", "Me monto en un taxi y no tengo sexo con el conductor", o "Te abrazo y digo que la pasé muy bien contigo esta noche y después me voy a casa".

En los vídeos hace exactamente lo que reza en el título, usualmente cosas sumamente inofensivas pero graciosas y que suelen ser clichés que terminan en sexo en muchas películas porno.

I’ve found it, the kinkiest thing on PornHub. pic.twitter.com/R8SF8IZS8u — Ava Ex Machina (@silicondomme) 31 de enero de 2019

Creamer creó el canal apenas en octubre de 2018 y hasta ahora solo ha subido 13 vídeos, el más largo ni siquiera dura un minuto. Entre ellos ya amasa más de 1.700.000 reproducciones, y todos tienen calificaciones sumamente positivas.

Creamer es claramente un humorista, de hecho también escribe para CollegeHumor, pero un día, como cuenta a The Next Web descubrió que podía trabajar como modelo para Pornhub y que el proceso de verificación era muy simple: solo tenía que subir una foto de él sosteniendo un pedazo de papel con su nombre escrito.

En Pornhub hay cosas mucho más raras que algunos tipos de porno

Cuando dicen que en Pornhub hay algo para todos los gustos, de verdad que pareciera que no se equivocan, incluso cuando ni siquiera estamos hablando de porno o de "porno" de Minecraft.

Aunque la plataforma es, obviamente, conocida por su contenido pornográfico, también es el hogar de gameplays prohibidos en YouTube, películas camufladas, y hasta están intentando atraer a todo tipo de creadores a los que Tumblr dio la espalda.

Otra prueba definitiva de que en la web hay un público para todo

¿Qué atractivo puede tener para alguien ver contenido como el de Creamer? Puede que yo no lo entienda o que tú tampoco, pero obviamente tiene su público. ¿Cómo llega alguien en Pornhub hasta ese tipo de contenido? Otro misterio que no vamos a solucionar hoy. Pero lo que sí sabemos es que en Internet hay un hueco para todo.