Medium pagará a los autores de artículos dependiendo de la cantidad de "aplausos" que reciban

Medium, la plataforma de blogging minimalista creada por los cofundadores de Twitter, Evan Williams y Biz Stone, sigue implementando cambios en busca de generar ingresos y establecer formas de remunerar a los que crean contenido en su red.

A finales de marzo de 2017 presentaban su nuevo modelo de suscripción de 5 dólares mensuales para evitar recurrir a la publicidad, y ahora sabemos cómo repartirán esas ganancias entre los autores: con un "aplausometro".

El botón de "aplausos" es el equivalente del "me gusta" dentro de Medium. Una forma que tienen los lectores de indicar qué tanto les gustó un artículo, aunque en este caso puedes "aplaudir" cuantas veces quieras, similar a los botones de corazón que aparecen en Periscope durante una transmisión en vivo.

Dependiendo de cuantos "aplausos" reciba un post en Medium, esos autores que forman parte del selecto programa especial cuyos artículos se encuentran detrás de la suscripción de 5 dólares al mes, recibirán más o menos dinero del total ganado por la plataforma.

Como la empresa intenta usar esto como motivación para mantener flujo de contenido de sus mejores autores, de momento las ganancias serán divididas entre los creadores y Medium no se llevará ningún porcentaje.

Es una forma interesante, aunque también algo extraña para repartir el pastel, pero en una plataforma que no quiere recurrir a la publicidad e insiste en crear algo "diferente" a como de lugar, los experimentos como este no van a faltar. Medium tuvo que despedir a un tercio de su plantilla a principios del año , y aunque son un sitio que recibe unos 60 millones de visitantes al mes, aún no han encontrado la formula para hacer dinero y mantenerse en pie.

