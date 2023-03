Microsoft acaba de solucionar una de las carencias históricas más molestas de Word: pegar en texto plano por fin tendrá atajo

Si bien se trata de una característica que quizás debió de aterrizar mucho antes, lo cierto es que Microsoft Word aún no contaba con un atajo de teclado que pegara texto plano directamente. En otras aplicaciones esto suele hacerse mediante el comando CTRL + Shift + V, sin embargo en Word había que hacer clic derecho y seleccionar la opción que nos permitía hacer esto.

Pues bien, tenemos buenas noticias para todos aquellos que hacen uso de la herramienta de Microsoft. Y es que parece que la compañía actualizará su aplicación para permitir el pegado de texto plano a partir del mismo comando mencionado.

Un comando muy útil para el usuario

La noticia la ha dado Microsoft a través de una entrada en su blog oficial. Y es que la compañía confirmaba que la característica ya está siendo lanzada para el canal beta de las versiones Home y Business de Microsoft 365. En Windows esto supone que deberíamos tener el paquete de Microsoft 365 en la versión 16.0.15831.20174 o posterior, mientras que en Mac sería la versión 16.67.1113.0.

Imagen: Microsoft

Una pequeña curiosidad que apuntaba la gente de The Verge, era que algunos de sus compañeros en Reino Unido seguían prefiriendo el método tradicional en vez de este comando, ya que en los teclados ISO la tecla de Shift es bastante más pequeña, y por tanto, algo más incomoda de pulsar. Esta distribución es la misma que utilizamos aquí en España, mientras que en Estados Unidos hacen uso de la distribución ANSI, la cual entre sus diferencias se encuentra un tamaño notablemente mayor para la tecla Shift.

Aunque no existiese el comando de forma oficial en Word, esto no impedía a los usuarios crear macros en el teclado para incorporar esta función por medio de un comando personalizado. Además, esta opción también se encuentra disponible en las PowerToys de Microsoft, una herramienta muy útil que además de copiar a texto plano incluye también otras funcionalidades prácticas. Si así lo deseas, también puedes cambiar el comportamiento de la función de copiar y pegar, aplicando el pegado de texto plano siempre que hagamos uso de CTRL + V.

En el caso de que hagas uso de macOS, aplicaciones tales como Pure Paste también suelen hacer este trabajo de manera formidable, permitiéndote copiar siempre en texto plano mediante el clásico comando de CTRL + V. No obstante, ahora que Microsoft ha decidido añadir esta función al atajo de CTRL + Shift + V, ya no habrá necesidad de utilizar programas de terceros.

La compañía aún no ha confirmado cuándo llegará a las versiones estables de Office o Microsoft 365, por lo que si aún no has recibido la actualización puede que tengas que esperar un tiempo hasta que se encuentre disponible para todo el mundo.

En Genbeta | El truco definitivo para pegar texto en MS Word sin destrozar el documento ni descuadrarlo