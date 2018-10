Microsoft Edge esconde enlaces de afiliados de Amazon y Booking para ganar dinero con tus compras

Edge, el navegador que Microsoft incorporó en Windows 10, vuelve a ser objeto de polémica. Después de que el sistema operativo capturase la instalación de un navegador de terceros para recordarte que puedes usar Edge, hoy hemos podido comprobar que, además de con los anuncios del motor de búsqueda Bing, Microsoft también gana dinero con enlaces de afiliados de Booking y Amazon.

Estos son los acceso directos que Microsoft Edge muestra nada más abrir el navegador. Booking y Amazon van con enlaces de afiliados.

Cuando abrimos una pestaña nueva en Microsoft Edge, el navegador nos muestra una serie de páginas recomendadas, a saber: MSN, Facebook, LinkedIn, Booking y Amazon. Estos dos, que van marcados como "patrocinados", incorporan un ID de seguimiento en la URL, lo que se conoce como "enlace de afiliado". Gracias a él, Microsoft se queda con un porcentaje de cada compra que un usuario haga en alguno de estos dos servicios.

Hasta un 10% en comisiones al comprar en Amazon desde Edge

Cuando accedemos a Amazon y Booking a través de los enlaces afiliados que vienen preconfigurados por defecto en Edge nos encontramos con las URL marcas en rojo en la imagen superior. El texto que aparece después del signo de interrogación es el ID de afiliado de Microsoft para ese sitio.

En el caso de Booking, se puede ganar hasta un 40% del precio pagado por los usuarios si se consiguen más de 500 reservas mensuales a través de los enlaces afiliados. Amazon tiene unas comisiones diferentes según el país. En el caso de España, una empresa o persona que se partner de Amazon y publique enlaces de afiliados puede ganar:

Un 3% de comisión por cheques regalo o Kindle

por cheques regalo o Kindle Un 3,5% de comisión por informática, audio y sonido, footgrafía y videocámaras, videojuegos, móviles y electrónica y software.

por informática, audio y sonido, footgrafía y videocámaras, videojuegos, móviles y electrónica y software. Un 5% de comisión por cocina, bricolaje y herramientas, pelíoculas y series, instrumentos de música o cervezas y licores.

por cocina, bricolaje y herramientas, pelíoculas y series, instrumentos de música o cervezas y licores. Un 7% de comisión en juguetes y juegos, deporte y aire libre, cuidado personal, oficina y papelería, muebles, libros, productos para el coche y la moto, etc.

en juguetes y juegos, deporte y aire libre, cuidado personal, oficina y papelería, muebles, libros, productos para el coche y la moto, etc. Un 10% de comisión en productos hechos a mano y artesanos.

Si bien es cierto que los enlaces vienen marcados como "patrocinados", un usuario que no preste atención y simplemente se deje guiar por los logos de las empresas no se dará cuenta y comprará desde los enlaces. Es verdad que este enlace de afiliado no interfiere para nada en el proceso de compra y, de cara al usuario final, no tiene importancia, ya que este pagará lo mismo sea un enlace normal o sea un enlace de afiliado. Sin embargo, para una empresa que vale más de 800.000 millones de dólares en bolsa es un gesto cuestionable.

Vía | Manu Contreras