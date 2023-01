Microsoft empieza a ofrecer vacaciones ilimitadas a sus trabajadores. En España ya hay empresas que lo hacen

Microsoft ya no exigirá a los empleados estadounidenses que registren formalmente las vacaciones que toman. La empresa tiene una nueva política de Tiempo Libre Discrecional. Microsoft dará a sus empleados estadounidenses tiempo libre ilimitado, según un anuncio de Kathleen Hogan, jefa de personal de Microsoft, en un correo electrónico enviado hoy a los empleados y que ha podido ver The Verge. Es para los trabajadores de Estados Unidos.

"Cómo, cuándo y dónde hacemos nuestro trabajo ha cambiado radicalmente", explica la directiva en la nota interna. "Y a medida que nos hemos transformado, modernizar nuestra política de vacaciones hacia un modelo más flexible era el siguiente paso". Estos cambios arrancan el 16 de enero. Hay que tener en cuenta que las vacaciones en Estados Unidos son mucho más escasas anualmente que las que tenemos en España y otros países de Europa.

Las vacaciones ilimitadas no son nada nuevo. Solo es nuevo para Microsoft. Muchas empresas lo llevan tiempo probando con diferentes políticas alrededor. La premisa de este beneficio laboral se basa en que el empleado no tienen un número de días fijos de vacaciones pagadas asignado, puede cogerse cuantas quiera con la única limitación de que debe coordinarse con el resto de trabajadores de su equipo o de la empresa para asegurar que el trabajo siga adelante sin notar su ausencia.

En España, tenemos información de primera mano que Glovo tiene esta política de vacaciones ilimitadas para los trabajadores de sus oficinas. El objetivo es ofrecer flexibilidad y lo que sabemos es que la empresa no lleva un recuento de las vacaciones de cada persona.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Nuevas condiciones en Microsoft

Microsoft ofrecerá 10 días festivos corporativos, permisos de ausencia, tiempo libre por enfermedad y salud mental, y tiempo libre en caso de alguna defunción. Esto, además de nueva política de tiempo libre ilimitado. Eso sí, los empleados que tengan vacaciones sin utilizar recibirán un pago único en abril, aunque no hay información de cuánto dinero es esto.

Esto es solo para quienes están con contrato. A los trabajadores por horas de Microsoft no se les ofrecerá el tiempo libre ilimitado, ni tampoco a los empleados de fuera de Estados Unidos. Quienes trabajan fuera del país norteamericano mantendrán sus actuales vacaciones acorde a la legislación de cada país. Hay que recordar que Microsoft autoriza a sus empleados que trabajen desde casa de forma permanente.

Microsoft no es la primera gran empresa tecnológica que adopta el tiempo libre ilimitado. Salesforce, LinkedIn, propiedad de Microsoft, Oracle y Netflix ofrecen políticas similares de tiempo libre ilimitado para sus empleados.

Una política con muchos retos

Ahora bien... ¿puede esta política servir para todo el mundo y todas las empresas? Claramente no. Desde Indeed señalan que este tipo de beneficios se suelen dar en empresas que trabajan por objetivos. Así, si ya has acabado el proyecto en el tiempo que necesitabas, no tendrás que quedarte calentando la silla en la oficina o mostrando tu disponibilidad en las herramientas de mensajería (en caso del teletrabajo).

Por tanto, incluso dentro de una misma empresa puede haber diferencias entre los empleados, según sus tareas diarias, para poder aprovechar este tipo de políticas.

Otro asunto que se plantea aquí es que las empresas podrían llegar a usar las vacaciones de sus empleados para echarles en cara que no están muy implicadas con la empresa cuando llegan las épocas de "vacas flacas" en las que hace falta despedir a personal.

Por ejemplo, sabemos de Google que usa técnicas que han sido definidas como "contratación silenciosa" o quiet hiring: básicamente, la "contratación silenciosa" significa centrarse en empleados más productivos para acabar dándoles mejores puestos de trabajo dentro de la empresa. Y es que, aunque un trabajador tenga sus tareas defijnidas por objetivos, no es raro en una empresa que tus superiores te den tareas extra cuando es necesario que un empleado eche una mano.