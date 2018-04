Microsoft está vendiendo un juego medio pornográfico en Xbox y te banean si compartes capturas

En lo que tiene que ser una de las tonterías más grandes perpetradas por un algoritmo, la inteligencia artificial que se encarga de revisar las imágenes que comparten los usuarios de Xbox Live, está baneando gente de la plataforma por tomar capturas de un juego que venden en su propia tienda.

La razón: "pornografía". El juego se llama Metropolis: Lux Obscura, y está basado en un cómic audiovisual. Y, como lo dice su misma descripción: "tiene un ambiente de cine negro con mujeres seductoras y provocativas".

Lo más absurdo de todo es que el usuario ni siquiera tiene que compartir publicamente las imágenes del juego para que Xbox les suspenda las cuentas. En Twitter están advirtiendo que no usen Game DVR en sus cuentas cuando juegan ese juego o los pueden banear temporalmente por un día.

⚠️WARNING: If you play the game Metropolis: Lux Obscura by @Pinkerator & @ktulhusolutions, DO NOT use Game DVR in it or your account will get a temp 1 day ban. It's happened to some people already. Cool game though, it's basically "Gems of Porn" aptly quoted by @Billzumanati 😁 pic.twitter.com/A1qd1DjXZP