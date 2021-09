Microsoft ha comprado un editor de vídeo online que "encaja muy bien en Windows": el sistema no tiene algo similar desde Movie Maker

Microsoft ha adquirido una empresa que hasta ahora era su socia: la australiana Clipchamp, que es una empresa de plataformas de edición y creación de vídeo (Genbeta ya había recomendado el uso de esta plataforma dentro de Windows para editar vídeos).

Lo que no se sabe es lo que han pagado por ella. Pero sí que el objetivo será integrar sus capacidades con Microsoft 365 para consumidores, educación y clientes empresariales, según lam propia empresa ha anunciado.

Chris Pratley, Vicepresidente Corporativo del Grupo de Medios de Comunicación de Office, ha explicado que "el vídeo se está consolidando como un nuevo tipo de "documento" para las empresas, grandes y pequeñas, que se utiliza dentro y fuera de las organizaciones para presentar una idea, explicar un proceso o comunicarse".

Clipchamp es una plataforma de creación de vídeo en el navegador. Aunque solo es compatible con las últimas versiones de Google Chrome y Microsoft Edge. Su público objetivo son los "no profesionales y los no creativos" es decir que está pensada para ser sencilla de usar por cualquier de nosotros aunque no sepamos mucho de creación de vídeos.

Además, otra característica de este editor de vídeo es que "el enfoque técnico de Clipchamp consiste en combinar la sencillez de una aplicación web con la capacidad de procesar vídeo usando la potencia de la GPU del PC". Es decir, que Clipchamp puede utilizar la potencia del ordenador con aceleración gráfica, no solo la del servidor

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Podría ser la alternativa a Movie Maker

Y con todo esto no podemos evitar recordar que en enero de 2017, Microsoft anunció que dejaba de dar soporte a Windows Movie Maker y que no ha tenido una herramienta popular para sucederle.

Sobre Clipchamp, la empresa de Redmond ha explicado que tanto si se trata realizar un anuncio de segundos para redes sociales, como de una presentación de 2 minutos de un producto o de un vídeo instructivo de 20 minutos, Clipchamp y Microsoft pueden "proporcionar al usuario las herramientas y la experiencia que necesita". Desde Microsoft han dicho que esta compra "encaja muy bien en Windows" lo que nos puede hacer pensar que sí será una integración importante en la suite de oficina de la empresa.

Uno de los puntos fuertes de esta herramienta es que se pueden crear vídeos adaptados para las principales plataforma sociales como Youtube, Instagram y Facebook, además de vídeos de memes, presentaciones o vídeos promocionales.

Microsoft lleva años trabajando para integrar la tecnología de creación, edición y gestión de vídeos en Office. En 2018, Microsoft compró Flipgrid, que pone a disposición del mercado educativo una tecnología sencilla de creación de vídeos. Microsoft también estuvo interesada en comprar el negocio estadounidense de TikTok el año pasado, pero no acabó siendo la vencedora en la puja.