Microsoft lanza una versión de Office 365 gratis para descargar. Le hemos visto luces y sombras

Cuando pensamos en suite ofimática a todos se nos viene la suite de Office a la cabeza con Word, Excel o PowerPoint. El problema es que mucha gente recurre a alternativas como Google Docs debido al precio de suscripción que tiene el paquete de Microsoft. Pero esta excusa ha llegado a su final, ya que ha surgido (de manera silenciosa) una versión gratuita de Office. Y legal.

Como decimos, para usar Word, Excel o PowerPoint se debía pasar por caja y pagar una cuota mensual como si de un servicio se tratase. Pero ahora la propia Microsoft ha liberado una versión gratuita tal y como ha difundido Beebom, pero con la integración de anuncios en su interfaz y con características limitadas.

Office ofrece una opción gratuita pero con anuncios

Hasta ahora, para usar de manera gratuita la suite ofimática de Office teníamos que entrar a través de página web, pero no había forma de hacerlo descargando las aplicaciones. Ahora esto se acaba, y cualquier persona podrá descargar la suite ofimática sin pagar. Aunque siempre tendrán que estar conectados a su cuenta de Microsoft.

Nada más acceder a esta versión gratuita, el programa preguntará si quieres que la experiencia de anuncios sea personalizada basándose en tu historial de cookies o genérica. Automáticamente, al entrar en el lateral aparecerá un banner con diferentes anuncios con los que convivirán mientras trabajas en Office.

El problema de esta versión es lo limitada que está. Además de ver anuncios en uno de los laterales, también se va a tener que soportar el hecho de que muchas de las características básicas de Office no se pueden usar. Tal y como explica Hipertextual en Word no se puede cambiar el interlineado, insertar tablas, imágenes o gráficos. De esta manera, se queda prácticamente como un editor de texto plano al que no se le puede dar mucho formato.

Esto se suma también a la obligación de tener que guardar todos los archivos en su nube. Además, de momento no todo el mundo tiene acceso a esta nueva versión gratuita, ya que se está expandiendo poco a poco a todos los usuarios en la web de Microsoft. Para poder comprobar si puedes descargarla, solo deberás entrar en la web de planes de Office y comprobar si aparece la opción gratuita.

Con estas limitaciones iniciales que se han dejado ver sin duda todavía es mucho más interesante acceder a las herramientas ofimáticas de Microsoft a través de la página web. De esta manera, no se tendrá que pagar absolutamente nada y se contarán con más funciones para editar documentos.

Imágenes | Kari Shea

En Genbeta | Con estos atajos me ahorro muchísimo tiempo cada día abriendo Word o Excel y otras apps míticas de Microsoft