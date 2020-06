Microsoft News despide docenas de editores para reemplazarlos con inteligencia artificial

Las noticias que aparecen en MSN, Microsoft Edge y Microsoft News están pasando a ser seleccionadas, contrastadas y editadas por un sistema de automatizado potenciado por inteligencia artificial.

La empresa ha decidido despedir varias docenas de editores, al menos unos 50 trabajadores en Estados Unidos, y 27 en Reino Unido que serán reemplazados por IA. Todo como parte de sus crecientes planes de usar un algoritmo y no humanos para elegir las noticias y el contenido que aparece en sitios como MSN.com.

Más de 25 años en el negocio de las noticias

Aunque mucha gente no piensa en Microsoft como una empresa de noticias, no de la misma forma en la que se asocia a redes sociales con el consumo de contenido informativo, la empresa lleva más de 25 años en el negocio.

MSN existe desde 1995, y según Comscore es uno de los sitios más grandes de noticias en Estados Unidos. De hecho, Microsoft News dice alcanzar una audiencia de casi 500 millones de personas en 140 países.

Y no solo es el contenido que aparece en la web de MSN, sino en la relativamente nueva app de Noticias para Windows 10, iOS y Android, y en la página de inicio de su navegador Edge. Hace un par de años la empresa dijo que tenían más de 800 editores trabajando en 50 ubicaciones de todo el mundo para seleccionar las historias más relevantes y urgente que aparecen ahí.

La peligrosa dependencia de sistemas automatizados

La web de MSN deja claro que se encargan de contrastar las noticias de los medios que aparecen en portada

Microsoft insiste en que esta decisión de recortar empleos no están relacionadas con la actual pandemia, sino en una "reevaluación de su negocio". Algunos de los empleados afectados hablaron con The Guardian y expresaron su preocupación sobre los riesgos que podría representar reemplazar humanos con software:

"Teníamos directrices editoriales muy estrictas que aseguraban que los usuarios no recibieran contenido violento o inapropiado al abrir su navegador, de particular importancia para los usuarios más jóvenes". Los empleados no creen que una IA pueda ser capaz de hacer las labores más sutiles de los humanos.

Este tipo de preocupaciones no son en vano, no por nada Facebook ha tenido que contratar miles de moderadores humanos para intentar filtrar el contenido perjudicial de la plataforma, una tarea titánica para la que un sistema automatizado se sigue quedando corto.

Nada más hay que ver lo que ha estado pasando en esa red y en YouTube durante la pandemia, cuando incluso el antiguo director de Seguridad de Facebook dice cosas como que "Podríamos estar viendo el comienzo del machine learning volviéndose loco con menos supervisión humana".

Vía | Business Insider