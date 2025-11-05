La Ministra Digital de Taiwán, una hacker convencida de que la IA de ahora es un "parásito que nos está dividiendo". Tiene alternativa

Audrey Tang es hacker y lleva diez años ejerciendo como ministra digital de Taiwán. Su objetivo es poder hacer de internet un lugar más seguro en el que los servicios que ofrece estén al servicio de la ciudadanía y no al revés. Esto es algo similar a lo que ha expresado el creador de la WWW, descontento con el devenir de su creación por muchos motivos similares al expresado por Tang.

La experta en seguridad informática ha afirmado en una entrevista para El País Planeta Futuro pero aún así, ella misma mantiene sus pantallas en escala de grises y evita consumir contenidos compulsivamente.

También ha tenido algo que decir muy importante sobre la tecnología que más espacio ocupa en estos últimos años: la inteligencia artificial. Según la experta: “La Inteligencia Artificial (IA) es un parásito que está dividiendo a los humanos”.

Cabe recordar que la ‘hacktivista’ que además es la primera ministra transgénero en la historia de Taiwán, ha sido galardonada con el conocido como Nobel alternativo (concedido por Right Livelihood Award) por emplear la tecnología con un propósito, que es el de fortalecer la transparencia gubernamental y promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público.

Las preocupaciones de la experta

Son varias las ocasiones en las que Tang ha hablado de este tema que le preocupa y del que conoce bien como experta en seguridad informática. Ella misma ya advertía hace un año, cuando el panorama geopolítico estaba más tranquilo que ahora, que la inestabilidad económica y de seguridad global está sometiendo a nuestras sociedades libres y abiertas a una presión tremenda.

"Desde la década de 1930, cuando la Gran Depresión y la agitación civil dominaron una década de oscuridad previa a la Segunda Guerra Mundial, ningún gobierno se había enfrentado a tal incertidumbre".

Es consciente de que "el extremismo, el aislamiento, la polarización y el populismo —amplificados por las redes sociales y la información continua— están reconfigurando el panorama geopolítico de manera favorable a los regímenes autoritarios".

En la Cumbre de IA de París de 2025, Tang cofundó ROOST (Herramientas Robustas de Seguridad Online Abiertas) junto con figuras destacadas del ámbito de la seguridad y el software libre.

Sus soluciones ante la IA imperante

El objetivo, como recuerda la institución sueca que acaba de premiarla, es dar una respuesta descentralizada, centrada en la defensa, frente al material sintético de abuso sexual infantil, con plataformas de tamaño medio como Bluesky, Roblox y Discord aportando herramientas de código abierto.

El resultado, según ella, es «un estrecho corredor entre la mentalidad de seguridad y la del software libre», respaldado por una financiación sustancial y que ahora constituye una fundación y un modelo para federar la seguridad sin empoderar a los delincuentes.

Para ella es importante que no exista una sola superinteligencia artificial vertical, sino que existan infraestructuras de seguridad descentralizadas, transparentes y participativas para ofrecer a las personas inteligencia colectiva horizontal, sistemas de asistencia que potencien la capacidad de acción humana.

