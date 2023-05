“Muerte a Viagogo”: Estopa estará en la Velada 3 de Ibai, y hablaron muy claro del problema de la reventa de entradas del evento

Ayer os anunciábamos que la venta de entradas para 'La Velada 3 de Ibai' había arrancado. Y ya se han agotado en menos de dos horas. Ibai Llanos es uno de los máximos referentes cuando se trata de crear eventos multitudinarios retransmitidos por Twitch. Ya lo sabíamos y lo acabamos de confirmar.

La velada vuelve en 2023, en un evento que se celebrará el próximo 1 de julio en el Estadio Cívitas Metropolitano en Madrid. Pero si quieres hacerte con tu entrada ahora, solo vas a encontrar entradas de reventa, mucho más caras, y eso es un peligro y un problema que la industria del espectáculo arrastra desde hace tiempo y que no encuentra solución.

Muchos son los artistas que se han quejado de esto desde hace ya mucho tiempo. En este caso, el del evento de Llanos, hay que tener algo muy en cuenta: las entradas son nominativas. Es decir, vienen a nombre del comprador original, por lo que otra persona no podría acceder al evento con esa entrada. Ahora bien, en un evento de 60.000 personas, ¿realmente se va a mirar el DNI de todos y cada uno de los asistentes?

Problemas de reventa que no encuentran solución

Hay que tener en cuenta que a la hora de comprar entradas para conciertos, muchas veces lo hacemos a través de plataformas que parece que estamos comprando las originales pero en realidad andamos en webs de reventa pagando mucho más que el precio real.

Hay plataformas como Viagogo que tienen la culpa de esto y, de hecho, a finales del pasado año, acabó en los tribunales. Ayer mismo, Estopa estuvo con Ibai en el evento de ventas y les dieron una recomendación: "yo empezaría a limitar la venta de entradas por persona". En La Velada 3, una persona puede comprar hasta 6 entradas, según información de Ibai. Y también dijeron: "recomiendo a la gente no comprar en páginas ilegales" porque cuando buscas conciertos de giras, muchas veces la primera página que sale, dicen, "es Viagogo".

"Escucha una cosa muerte a Viagogo, muerte a ver.... poética", dijo uno de los conocidos hermanos Muñoz. A lo que Gerard Piqué, compañero de Ibai en este espectáculo, dijo: "es una página web, puede morir".

Esto vino después de que Ibai comentara que había 100.000 personas en cola y unas 58.000 entradas en venta. "Esto no quiere decir que todo el mundo que quiera comprar vaya a ir", comentó uno de los hermanos, abriendo así el melón del problema de la gente que compra entradas para luego lucrarse con su reventa.

Larga historia de problemas con Viagogo

Viagogo es una web de compra y venta de entradas de eventos que Google llegó a retirar en 2018 de su plataforma anuncios a nivel mundial tras acusar al sitio web de romper sus normas publicitarias.

Viagogo ha sido muy polémica en Internet por sus prácticas de reventa de entradas, algo que la Asociación de Fútbol y varias discográficas británicas denunciaron a Google.

Captura de pantalla de Milanuncios

Aun así el problema no se ataja. Si vas ahora al buscador, verás que puedes conseguir entradas en plataformas como Milanuncios, donde encuentras entradas por 120 euros. Hay que recordar que ayer Ibai explicaba que durante esta noche se repartirían aproximadamente 17.000 entradas con un precio de 30 euros.

A partir de aquí, el precio se fue incrementando progresivamente hasta llegar a los 143 euros que cuesta estar en la zona de Casters (primera fila). Las entradas se fueron agotando en cuestión de minutos, al venderse a un ritmo de 200 entradas por minuto, según el propio Ibai. Muchos de estos compradores podrían haberlo hecho para luego revender la entrada, no por estar interesados en asistir.

En Viagogo no tienen venta aún pero sí está registrado el evento, y dice que "por el momento, los boletos no se puede comprar", así que podría ser un indicador de que se prestará a la reventa de este encuentro.

En Twitter hay gente que afirma que la norma de que las entradas sean nominativas no asegura nada. Cuando hablamos de eventos multitudinarios, es dificil controlar bien las entradas.

Hay quien dice que el pasado año pudo entrar todo el mundo en la última velada de Ibai Llanos. También hay gente que asegura que en la Kings League esta norma de entrada nominativa se eliminó a última hora para no dejar a muchos asistentes fuera. Eso según diversas personas comentan en redes sociales.

Muchos artistas que se han quejado desde hace años

Alrededor de la venta de entradas no solo hay un problema de reventa. Y es que incluso Ticketmaster tuvo que acabar pidiendo perdón a Taylor Swift, meses después de que su sistema se viera desbordado por la demanda para su gira Eras Tour. Miles de seguidores no pudieron comprar entrada debido a este problema.

Joe Berchtold, presidente de Live Nation, la empresa matriz de Ticketmaster, tuvo que declarar ante los legisladores. "Un ataque de bots fue el responsable de una experiencia terrible para el consumidor", afirmó.

Otro caso reciente fue el Robe, cantante y ex vocalista de Extremoduro plantando cara a Viagogo por este problema (algo de lo que lleva hablando desde hace años). De hecho, en 2019, Extremoduro dijo: “no compréis entradas en reventa, no descartamos hacer algún concierto más”. El grupo hablaba de ampliar su gira para que sus seguidores pudieran entrar a verlos sin pagar de más a los revendedores.

Otros grandes artistas como Rozalén, han usado sus redes sociales para recordar que no compren en Viagogo ni otras webs de reventa para no fomentar esta práctica que agota las entradas de conciertos rápidamente para que los seguidores de estos cantantes tengan que acabar pagando de más si quieren verlos. El pasado año, Rammstein, el grupo de heavy metal alemán decidió acudir a la Justicia para prevenir que las entradas de su gira europea para 2023 se revendan en la plataforma Viagogo.