Multa histórica a Cumlouder y otras webs porno españolas: 500.000 € por no verificar la edad y permitir el acceso a menores

La Agencia Española de Protección de Datos se ha puesto realmente seria con las páginas que comparten material pornográfico y también con la productora. Estas sanciones llegan tras detectar que no existen mecanismos eficaces para poder frenar el acceso a los menores de edad, así como otras irregularidades en sus políticas.

La sanción que se ha impuesto ronda el medio millón de euros, y ha quedado justificada en una extensa resolución publicada en la página web de la AEPD. En esta se analiza milimétricamente las políticas de uso de cinco sitios web que están bajo el paraguas de TECHPUMP SOLUTIONS S.L, entre las que se destaca la web de Cumlouder.

Sanción histórica a los webs de contenido porno

Uno de los grandes problemas que se ha encontrado el organismo es que no hay mecanismos para poder controlar que los menores no accedan a este contenido. Destacan sobre todo que pese a que aparece un banner donde se pregunta si se es menor o no, es indiferente. Esto se debe a que aunque se pulse fuera del banner, este siempre va a permitir que se entre en la web.

Esto también se suma a que la página web no realiza un tratamiento de los datos que es acorde a lo establecido en el reglamento. Se destaca que en muchos casos se solicita de manera previa el DNI para poder ejercer los derechos de protección de datos. Esto es algo completamente improcedente y que está penado.

Otro punto importante radica en la política de privacidad donde se informa que el servicio se ofrece a niños de 14 años en adelante, pese a que la web advierte que el contenido es para mayores de 18 años. A esto se suma que no existe ningún tipo de control para poder verificar la edad.

Todas estas irregularidades han hecho que se vayan sumando hasta once sanciones por separado con cuantías variables. La mayor de estas es de 125.000 euros que está relacionada con el mal tratamiento de los datos, al no saber claramente si el recopilatorio de las direcciones IP se realiza únicamente para usuarios registrados o para cualquier persona que accede a la web sin iniciar sesión.

