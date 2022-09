Netflix ya permite crearte tu propio alias para sus juegos y vacilar en las tablas de clasificación: así puedes hacerlo

Netflix sigue apostando fuerte por los videojuegos. El gigante conocido por su plataforma de streaming lleva un tiempo creando un ecosistema para que todos los que están suscritos a su servicio puedan también contar con videojuegos como beneficio. De hecho, la compañía está tan centrada en ello que incluso ha anunciado la apertura de su propio estudio de videojuegos en la capital finlandesa, Helsinki.

Mientras crece su apuesta en este sector, la compañía ha ofrecido detalles sobre una nueva característica que llega a su aplicación de Netflix para dispositivos móviles y tablets. Y es que los usuarios pueden desde ya crear su propio alias que servirá como nombre de usuario para utilizarlo en los distintos juegos de la compañía.

Cómo crear tu alias en Netflix

Este alias es similar a lo que podemos encontrar a día de hoy en ecosistemas como el de Xbox, PlayStation, Nintendo y demás. Y es que tener nuestro propio alias en Netflix nos permitirá utilizarlo para cuando juguemos a títulos cooperativos, o aquellos que cuenten con tablas de clasificación. De esta manera, no comprometeremos nuestro usuario de Netflix.

Esta función está disponible tanto para iOS como en Android, aunque difiere ligeramente el procedimiento para llevarlo a cabo. Para hacerlo en iOS, debemos descargar un juego de Netflix como Rival Pirates o Lucky Luna, donde nos solicitarán la creación de un alias. Si eres usuario de Android, tan solo hace falta ir a la pestaña de juegos en la barra de navegación de la app de Netflix y buscar la sección donde pone 'Crea tu alias de juego en Netflix'.

En cuanto a la creación de tu alias, Netflix te permite crear un usuario de hasta 16 caracteres, pudiendo combinar entre números y letras. Lo bueno es que dicho usuario no es definitivo, por lo que puedes cambiarlo si en algún momento te cansas de él.

Netflix va poco a poco añadiendo juegos a su servicio. Títulos indies que vieron la luz primero en PC como Oxenfree, Moonlighter o Into the Breach, ya están disponibles para los suscriptores del servicio en móviles, mientras que también encontramos otros tantos exclusivos para móvil como Lucky Luna, Stranger Things: 1984, Heads Up! y más.

