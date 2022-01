Nintendo vive exterminando canales de YouTube que publican la música de sus juegos, pero sigue sin ofrecer una alternativa oficial

Tanto el diseño de sonido como las bandas sonoras de los videojuegos de Nintendo son maravillosos, pero si eres de los que disfrutó tanto con la música de juegos clásicos o modernos y quieres escucharla constantemente, como el resto de música que consumes online, puedes acudir a cualquiera menos a la propia Nintendo.

La empresa nipona sigue sin añadir los extremadamente populares soundtracks de sus juegos a plataformas como Spotify o YouTube, simplemente no hay forma simple y oficial de escucharlos. Lo que sí hay son canales como el de GilvaSunner que llevan años subiendo la música de Nintendo y llevándose miles de reclamaciones por copyright en el proceso.

Nadie gana dinero, y los fans sufren

Over 1300 copyright blocks on the YT channel today. Here are all the soundtracks Nintendo has blocked this time. pic.twitter.com/AqSyIdc4iJ — GilvaSunner (@GilvaSunner) January 29, 2022

"Si me quieren llamar criminal o ladrón, está bien. Me han llamado cosas peores".

GilvaSunner es solo uno de tantos, pero es famoso porque tiene una biblioteca muy grande y completa, hasta que Nintendo manda a bloquear sus vídeos. El canal no monetiza nada, solo está ahí como opción para los fans que no tienen más remedio si quieren escuchar música de los juegos de Nintendo.

Durante los últimos 2-3 años, GilvaSunner ha recibido miles de notificaciones de bloqueo por derechos de autor en su canal. La última ronda la recibió este fin de semana con más de 1300, explicando una nueva lista de juegos que Nintendo ha bloqueado esta vez.

No le importa que lo llamen "criminal" o "ladrón", si al final no está ganando nada más que suscriptores en un canal que no monetiza el contenido, porque bien explica, no es suyo. En su cuenta de Twitter tiene un mensaje fijado desde 2019 haciendo mención a Nintendo, literalmente rogándoles que ponga los soundtracks de sus juegos en Spotify o cualquier o otro servicio de streaming.

"Namco, Square, Capcom y otros han visto la luz ¿Cuándo lo harán ustedes?"

Obviamente nada de esto justifica que el canal suba contenido que no le pertenece, pero podríamos decir que tiene un punto válido en eso de que simplemente no hay alternativa para los fans. Nintendo podría subir este contenido y monetizarlo porque le pertenece, pero no lo hacen.

En cambio parece que la única opción es el reproductor de música en Super Smash Bros., porque sabemos que eso es igual de cómodo que Spotify en un iPhone, o YouTube en tu tele del salón.

Si Nintendo ofreciera esta música digital de forma oficial, muchos de sus fans correríamos a escuchar ahí, pero en cambio sus esfuerzos están puestos en bloquear el contenido de las plataformas de consumo mainstream sin rellenar ellos mismos los huecos que dejan, teniendo todo el poder para hacerlo.