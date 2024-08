La nueva tendencia de los hombres de la Generación Z en TikTok para volar en avión no solo es absurda, sino que puede ser peligrosa

Hay tendencias en las redes sociales que pueden ser peligrosas si se replican. Y se está haciendo viral un 'trend' estas semanas que podría parecer inofensivo, pero no lo es.

La última tendencia de viajes de TikTok anima a los pasajeros de los aviones a sentarse en silencio y mirar hacia delante durante horas, o, como lo llaman los de la generación Z, el "raw dogging".

Pasar todas las horas del vuelo "sin auriculares, sin película, sin agua". Incluso muchos sin comer. Alguno muestran su proeza orgullosos de que "el poder de mi mente no tiene límites". De acuerdo con Fortune, la mayoría de quienes hacen este "reto" son hombres.

Incluso gente conocida como el futbolista del Manchester City Erling Haaland (de hecho hubo gente compartiendo el vídeo de este hombre y diciendo que es "una máquina" por ir en un avión haciendo 'raw dogging') y el rapero británico ArrDee se han sumado a la iniciativa, publicando vídeos de ellos mismos mirando fijamente a un punto sin distracciones en vuelos de larga distancia.

Una desintoxicación digital

No está claro qué inició esta tendencia, ni por qué debe hacerse durante un vuelo. Muchos de quienes la hacen dicen querer mostrar su resistencia mental. Parece un poco similar a las ideas que promueven los seguidores de Amadeo Lladós que ejemplifican como fortaleza mental asuntos como madrugar muchísimo o bañarse con agua fría. En este caso la fortaleza mental se ve en mantenerse horas sin distracciones.

Hay expertos que han comentado Fortune que esta práctica no es realmente buena para el cerebro. Sí lo es parcialmente: en un mundo en el que tenemos demandas constantes de nuestra atención, desconectar y hacer una desintoxicación digital tiene sus beneficios. Por ejemplo, dar espacio para que nuestras mentes piensen en otras actividades y personas, como ha dicho Sophie Mort, experta en salud mental de Headspace y psicóloga clínica.

Ella también recuerda que estar constantemente conectados puede provocar estrés, agotamiento y una menor satisfacción vital, e incluso causar estragos en el sistema respiratorio, la función cardiovascular, la salud gastrointestinal, entre otros asuntos. Pero todo con moderación y en este caso "a diferencia de los ejercicios de atención plena habituales, el 'raw dogging' es peligroso porque la gente lo hace para obtener reconocimiento precisamente en las redes sociales, en lugar de hacerlo para desconectarse realmente.

Horas de vuelo sin comer ni beber

Gin Lalli, psicoterapeuta especializada en ansiedad, estrés y depresión, y autora de How to Empty Your Stress Bucket, dice que no lo recomendaría "en absoluto". "Realmente no tengo idea de por qué alguien lo haría". Y se refiere a que no entiende por qué una persona no puede dormir en un avión o comer o beber agua.

Lalli advierte que, en lugar de hacer que los pasajeros se sientan zen con esa práctica de "atención plena" que promueve esta tendencia, la falta de estímulos, hidratación y nutrición puede tener el efecto opuesto y causar niveles elevados de estrés, mareos, llevar a pensamientos negativos y ansiedad. Además de hacer que el viaje sea más estresante, sin necesidad.

“Un enfoque más saludable sería integrar períodos de reflexión con una hidratación adecuada, nutrición y entretenimiento ligero”, repite Lalli. Y es que también recuerdan las expertas que en los aviones hace falta mover un poco las piernas para evitar problemas como trombos.

Cabe decir que también están los que hacen bromas: "sin auriculares, sin agua, sin comida, solo las instrucciones de seguridad" (que es lo que se puede ver en muchos aviones en el asiento de enfrente).

