Nuevo diseño de Spotify: adiós al orden alfabético, más protagonismo a los podcasts y dónde encontrar las descargas

Spotify nos lleva avisando desde hace tiempo que los podcasts son una prioridad para la plataforma. Lo pudimos comprobar el pasado mes de febrero, cuando la compañía compró Gimlet Media (una productora de podcasts) y Anchor (una de las plataformas de publicación más populares en los últimos tiempos) por 230 millones de dólares.

Desde hace unos días, la aplicación para iOS y Android ha comenzado a mostrar una nueva interfaz para los usuarios Premium del servicio. Precisamente, este cambio da más protagonismo a los podcasts, separando esta sección del catálogo musical.

Como podemos comprobar en el vídeo de presentación, ahora al acceder a "Tu Biblioteca" verás arriba dos secciones bien diferenciadas: "Música" y "Podcasts". Cada una de estas secciones está dividida en varias categorías, y a continuación vamos a ir conociendo los principales cambios.

Cambios más importantes en la actualización de Spotify

Ya que estamos hablando de podcasts, empecemos por esta sección. La compañía asegura que "el nuevo diseño te da más control sobre tu experiencia para escuchar podcasts, ayudándote a descubrir nuevos programas y episodios de una manera más rápida".

Si estamos en la sección de podcasts, veremos que debajo hay tres subcategorías: Episodios, Descargas y Programas. En la pestaña de Episodios podremos encontrar nuevos episodios o continuar aquellos que ya estábamos escuchando. Aquí también aparecerán los nuevos episodios de los podcasts a los que estés suscrito.

Como su nombre indica, en la pestaña "Descargas" encontraremos los episodios que hemos descargado, para poder escucharlos sin preocuparnos de la conexión a Internet. En "Programas" aparecerán los podcasts a los que estamos suscritos, ordenados por publicación de nuevo episodio.

Es un paso adelante en una dirección cada vez más clara. Spotify quiere ofrecer a sus usuarios un lugar en el que aunar tanto música como podcasts. El primer campo lo tenía bien armado, y vemos como poco a poco está dando forma al segundo.

Cambios y quejas sobre la nueva sección de Música

Además de dar más protagonismo a los podcasts, Spotify también ha hecho cambios importantes en la biblioteca musical. Afirman, nuevamente, que de esta manera podrás "acceder más rápido al contenido que quieras".

Para empezar, cuando pulsamos en la pestaña de Música apareceremos directamente en la sección dedicada a tus Playlists. Deslizando el dedo hacia la izquierda podremos movernos a las subcategorías de "Artistas" y "Álbumes".

Quizás el cambio más significativo es que eliminaron la barra lateral en la que aparecía el abecedario completo. Esta funcionalidad nos permitía movernos rápidamente a una letra y ver qué álbumes, artistas o playlists teníamos guardados empezando por dicho carácter.

Este es uno de los cambios que más comentarios negativos está recibiendo. En plataformas como Reddit ya hay publicaciones (con cientos de votos positivos) en las que muchos usuarios llegan a afirmar que se están dando de baja del servicio.

Eso significa que si quieres encontrar determinado artista o disco ya no podrás ir deslizándote rápidamente hasta llegar a lo que estabas buscando. O te pasas un buen rato haciendo scroll (si tienes una biblioteca con bastantes elementos guardados) o tienes que ir al buscador directamente para encontrarlo.

Esto podría suponer un problema para aquellos usuarios que tienen bibliotecas bastante grandes. A mí me suele ocurrir que muchas veces no me acuerdo del nombre de un disco o de un artista, pero recuerdo por qué letra empezaba. Ahora requiere muchísimo más esfuerzo navegar hasta el lugar exacto en el que se encuentra esa letra y encontrarlo.

En redes sociales como Twitter podemos encontrarnos cada vez más comentarios negativos (a medida que van recibiendo esta actualización) sobre haber eliminado el orden alfabético:

Spotify's new update is trash can I please go back to alphabetical ordered artist? — Harry Westbrook (@HarryWestbrook7) 18 de junio de 2019

@Spotify bring back the old layout, the new update is just horrible and a mess to navigate 👎🏻👎🏻👎🏻 — future boyfriend (@fanaharmani) 18 de junio de 2019

@Spotify I dont usually do these, but holy hell the new update is straight up awful. I had my stuff organized how I liked, and this update has put things into the most unintuitive orders. It randomly organized an alphabetical playlist collection, that's some nonsense. — Superman's Pal: Jimmy Olsen! (@thiccfury) 18 de junio de 2019

Como decíamos, la actualización está llegando estos días a más usuarios que tienen cuenta Premium. Tendremos que esperar para ver si estas quejas siguen aumentando y si la plataforma está dispuesta a hacer algún cambio al respecto.

Si tú eres de los usuarios de Spotify Premium que prefiere la anterior interfaz, puedes votar en esta petición de la comunidad (que actualmente tiene más de 2.300 votos positivos) para que la compañía lo considere.

Cómo encontrar los discos descargados

Con esta actualización, muchos usuarios podrían preguntarse ¿dónde está ahora la música descargada? Esta sección es ideal si utilizas el servicio en lugares (vuelos, metro, etc.) en los que no existe buena cobertura o simplemente quieres reducir el consumo de datos.

A partir de ahora va a haber que dar algunos pasos extra para llegar a este apartado. Para acceder a él, primero tendremos que pulsar sobre "Tu Biblioteca" en la parte inferior.

Una vez que estamos en "Tu Biblioteca", el siguiente paso será asegurarnos que estamos en "Música" y tendremos que pulsar en la tercera pestaña que aparece debajo: "Álbumes".

Justo debajo de "Álbumes" veremos un buscador y a la derecha un pequeño botón con la palabra "Filtros". Si pulsamos este botón podremos filtrar nuestra música y mostrar sólo aquella que hemos descargado en nuestro dispositivo.