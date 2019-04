Spotify tiene un competidor que está arrasando en África y puedes usar en España: así es Boomplay

Europa, Estados Unidos y Latinoamérica son mercados dominados por Apple Music y Spotify en lo que a plataformas de streaming de música se refiere. Pero no es una realidad en todo el mundo. En China, por ejemplo, dominan Tencent Music, con 800 millones y NetEase Cloud Music, con 600 millones. Los segundos también cuentan en África con Boomplay, un servicio de música por streaming cuyo accionariado comparte con al fabricante chino de smartphones Transsion, uno de los más exitosos en el continente.

Ese hecho le vale para llegar preinstalado en todos los smartphones que vende la compañía, lo que unido a estar muy enfocado al mercado africano, le vale para contar con 35 millones de usuarios allí y un total de 42 millones globales (y sumando dos por mes). Este año cumple cuatro años y acaba de cerrar una ronda de financiación de 20 millones con la que pretende expandirse más allá de los países donde más éxito tiene: Nigeria, Ghana, Kenia y Tanzania.

¿Qué hace especial a Boomplay en África?

África es, por la situación económica de la mayoría de sus habitantes, un mercado muy distinto al resto y, sobre todo, muy complicado para las grandes compañías de servicios europeos y estadounidenses. A nivel de ingresos, la población no se puede permitir pagar el equivalente a 9,99 dólares al mes de otros países, aunque Spotify lo regula mucho según mercados.

Por otra parte, contar con los derechos de la música internacional es algo "relativamente sencillo": se trata de llegar a acuerdos con las grandes discográficas para contar con un gran catálogo, algo de lo que hoy en día casi todos los servicios pueden presumir. BoomPlay, junto a la financiación extra que acaba de conseguir, ha alcanzado recientemente acuerdos con Universal Music y Warner Music para ampliar su catálogo internacional.

Las grandes ya han entrado en algunos mercados europeos, pero no tienen a los artistas locales, con los que hay que negociar de forma prácticamente individual

Tidal, Spotify, Youtube Music y Apple Music ya están presentes en algunos países africanos, con sus catálogos internacionales. ¿Qué les hace inferiores, por el momento? La idiosincrasia de la industria musical africana. Además del precio de Boomplay, de 1,5 dólares al mes para el plan premium, que elimina la publicidad y permite escuchar los contenidos a 320 kbps, la compañía tiene una ventaja competitiva de contar en su catálogo con grupos indie, que según repasa Quartz, en África es algo complicado, pues es normal encontrar sellos con uno o dos artistas.

Esto hace que los procesos de negociación se alarguen mucho en el tiempo al tener que realizar muchas negociaciones independientes con miles de artistas. Así, temporalmente, Boomplay tiene la ventaja de contar con muchos artistas locales que es probable que lleguen al resto de plataformas, pero tarde.

Así es Boomplay para un usuario español

Boomplay está disponible desde España con aplicación en la Play Store y en la App Store, y permite registro independiente e inicio de sesión con Twitter, Facebook y Google. El servicio tiene una modalidad gratuita, que a diferencia de Spotify, muestra muchísimos anuncios en toda su interfaz y durante la reproducción, sustituyendo estos a la carátula de la canción que esté en reproducción. La suscripción premium, que se puede pagar diaria, semanal o mensualmente, los elimina y permite escuchar la música a más calidad. Se habilita además, como en Spotify, la posibilidad de descargar álbumes, listas y canciones para no gastar datos.

La experiencia de uso con Boomplay es, cuando menos, curiosa. No es que Spotify y Apple Music destaquen por ser las aplicaciones de música en streaming más ordenadas del mundo, pero al menos presentan cierta limpieza y más sentido en su ordenación. Estéticamente están más cuidadas que Boomplay, que recuerda más a los sobrecargados servicios que triunfan en China. En ese sentido, en Boomplay existe mucha personalización, pudiendo cambiar de tema oscuro a claro y, por ejemplo, establecer fondos con fotos del usuario.

Por lo demás, es posible buscar música de artistas españoles e internacionales, pero de estar, por lo general no se podrán escuchar desde nuestro país. En la ventana de reproducción, además de los ajustes típicos, no faltan funciones como letras de canciones, que se van moviendo con la reproducción. Como en el caso de Tidal, tampoco faltan en la plataforma vídeos musicales de canciones, pero también de conciertos en directo, comedia, documentales, etc.

Llama mucho la atención cómo, al estar su sistema de pago basado en monedas internas de la aplicación, equivalentes a dinero fuera, la plataforma permite que realices transferencias a tus contactos, como forma de pagarle un día de música. Es más social que nuestros servicios, como acredita el hecho de que cuente incluso con un chat para hablar con amigos.

En conclusión, probar Boomplay puede ser recomendable si deseas conocer música africana, de la que ofrecen listas de éxitos según países y recomendaciones. Si lo que quieres es sustituir Spotify o Apple Music, con esto no podrás si tus gustos son demasiado occidentales. Tampoco si no te gusta una aplicación que en su interfaz, y no a nivel de audio como Spotify, introduce demasiada publicidad.