El nuevo “lado amable” de Linus Torvalds

Linus Torvalds es casi tan famoso por haber creado el kernel de Linux como por sus formas muy poco diplomáticas de lidiar con lo que no le gusta. El desarrollador ha protagonizado numerosas situaciones polémicas a la hora de referirse al trabajo de otros que considera de baja calidad.

Llamar basura a los parches de Intel, decir que que "venden mierda", o que los investigadores de seguridad son unas "putas buscando atención", son ejemplos de apenas los últimos 10 meses. Pero parece que al menos por ahora cambiará un poco el tono de cómo expresa las cosas.

Linus tiene un récord de años con comentarios similares, especialmente para dentro de la misma comunidad que desarrolla Linux, y fue eso lo que finalmente le motivó el pasado mes de septiembre a darse un descanso tras analizar su comportamiento y decidir que debía cambiar.

Torvalds se pasó poco más de un mes alejado del trabajo, pero hace poco ese descanso se acabó y regresó a tomar nuevamente las riendas de Linux tras en el anuncio del kernel 4.19, que fue publicado por Greg Kroah-Hartman, líder temporal del mantenimiento.

Una de las cosas que temía cierta parte de la comunidad tras el descanso de Torvalds y la publicación del nuevo código de conducta que no se ha librado de polémica, es que esto significaría que el creador de Linux empezaría a ser menos estricto con con el código que aceptaba.

Pero ese no parece ser el caso, simplemente parece que Torvalds está intentando comunicarse mejor sin "gritar" escribiendo todo en mayúsculas, con un tono menos hostil, e intentando denigrar menos a los desarrolladores por cometer un error. Un ejemplo de esto son sus comentarios para el ciclo de desarrollo de Linux 4.20.

Como cuentan en Phoronix, la reacción de Linus frente a la introducción de un nuevo driver que un desarrollador decidió activar por defecto en el kernel es bastante diferente a un caso similar el año pasado:

No habilitamos nuevos drivers cualquiera por defecto. Y definitivamente no lo hacemos cuando son drivers raros de los que la mayoría de la gente no ha escuchado hablar nunca.

Simplemente no lo hagan.

Sí, sí, todo desarrollador piensa que su driver es muy especial y mágico e importante y que debería estar activo por defecto. Pero no. Tenemos miles de drivers, no elegimos uno nuevo al azar para activar por defecto solo porque algún desarrollador piensa que es especial. No lo es. Por favor no hagan cosas como esta.