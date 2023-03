Cualquier empresa tecnológica pone el grito en el cielo cada vez que se menciona la palabra 'crack' cerca de su producto electrónico. Y esto básicamente ocurre porque es el método que existe para poder activar un producto sin pasar por caja, ya sea un videojuego o el propio Windows en un ordenador. Pero en un giro inesperado por parte de Microsoft, uno de sus ingenieros ha tenido que recurrir a un crack no oficial en un PC para poder activar Windows al no poder hacerlo con los sistemas normales, y no con las claves genéricas.

Es una realidad que cuando hay mucha presión en cualquier oficina y hay numerosos incidentes activos, se tienen que ir cerrando en tiempos breves. Y es por ello que a veces los ingenieros tratan de recurrir a los métodos más fáciles que existen que es usar un programa que no oficial o un crack para resolver aquello que requiere de mucho tiempo.

Microsoft usa un crack no autorizado para activar su propio Windows

El caso comienza en un tecnólogo de Sudáfrica que pagó 200 dólares por una copia original de Windows 10. Pero la sorpresa llegó cuando no pudo activar esta clave que compró en la tienda oficial de Microsoft, y desde atención al cliente no le podían dar ningún tipo de solución. Es por ello que se optó por escalar el caso hacia el departamento de ingeniería, tal y como ha relatado el afectado en Twitter.

Chat de soporte de Microsoft con el usuario

Al día siguiente el soporte oficial de Microsoft (y remarca que no era un servicio estafa) inició sesión con Quick Assist en su PC y ejecutó un simple comando para activar Windows. Efectivamente, esto era un crack que estaban introduciendo delante de sus narices. En concreto, una versión de la URL que se introdujo a través de PowerShell fue irm hxxps://massgrave[.]dev/get | iex

De manera tradicional, Microsoft solicita que se introduzca una clave de producto de 25 caracteres o se haga login con la cuenta de Microsoft. Esto se debe a que los productos de la compañía están protegidos por DRM para garantizar que se ejecuten productos originales y evitar la piratería. Pero si no se quiere tener la versión original, se puede usar un crack aunque esté prohibido por los términos de licencia.

Viendo que esto podía ser algo realmente raro, este usuario contactó con Massgrave a través de Discord, y efectivamente le confirmaron que habían utilizado un crack para activar su Windows aunque esto es algo que roza lo ilegal, e incuso inseguro, ya que a veces los scripts que se emplean pueden contener malware. Pero además de esto, también aseguraron que no era la primera vez que un ingeniero usaba un crack no oficial.

Sin duda es algo realmente cómico, puesto que un usuario decide ser 100% legal para gastar 200 dólares en una activación oficial pero al final usan un crack que podría haber buscado el mismo por internet y ahorrarse este dinero. La respuesta que ha dado Microsoft ha sido realmente escueta, limitándose a lo siguiente:

Nos esforzamos por brindar el mejor soporte de su clase a nuestros clientes. La técnica que describió estaría en contra de nuestra política. Estamos investigando este hecho y tomaremos las medidas adecuadas para garantizar que se sigan los procedimientos adecuados con respecto a la atención al cliente para nuestros productos y servicios

Destaca el hecho de que Microsoft reconoce que es una acción que no se corresponde con sus políticas, pero no ofrecen una solución salvo que van a seguir investigando este tipo de procedimientos. Lo que puede terminar ocurriendo es que el técnico que ha realizado esa acción se vea severamente afectado por un procedimiento que será realmente común en el día a día.

