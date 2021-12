Polémica con el nuevo software de streaming de TikTok: se demuestra que usa código de OBS Studio, violando así la licencia GNU

El pasado viernes nos hacíamos eco del lanzamiento de TikTok Live Studio, la nueva aplicación de escritorio para el streaming de videojuegos desarrollada por los responsables de la popular red social de vídeos breves con el objetivo de empezar a competir con Twitch y YouTube Gaming.

Sin embargo, ahora este software vuelve a ser noticia, y no porque haya salido de la actual fase de beta privada… sino porque no todo el mérito de su desarrollo corresponde a los programadores contratados por ByteDance. Según ha denunciado en Twitter, el streamers Naaackers, TikTok Live Studio (o más bien partes del mismo) no sería más que un fork no reconocido de OBS Studio, un popular software de grabación y streaming.

ByteDance parece no saber que la GPL es una licencia 'viral'

¿Por qué es esto problemático? Pues porque OBS es software libre (lo que, claro, nos permite crear nuestros propios forks)… pero eso también significa, en este caso, que está sujeto a la GPL (licencia de software GNU) que exige compartir el código fuente de cualquier producto derivado.

Es por eso que se califica a la GPL de 'licencia viral': cualquier derivado de un software GPL queda 'infectado' de las mismas cuatro libertades (de uso, distribución, acceso al código, y modificación) que ésta garantiza. Esto evita, por ejemplo, que las empresas puedan reutilizar código libre en sus propios productos privativos (no todas las licencias libres son tan restrictivas en este sentido).

Algunos usuarios están hablando de que "TikTok ha robado a OBS". El término 'robo' es inexacto y exagerado en este caso… pero sí, ha habido una violación de la licencia del código de OBS por parte de ByteDance.

De modo que un portavoz del equipo de desarrollo de OBS ha decidido intervenir en el debate en redes para reencauzarlo, dejando claro que ellos apuestan por una política basada en afrontar las infracciones de la GPL asumiendo buena fe por la otra parte:

"En el caso de TikTok / Bytedance, estaremos encantados de tener una relación de trabajo amistosa con ellos siempre que cumplan con la licencia".

En Hacker News, otro de los miembros del equipo de OBS explicó las razones por las que habían analizado los archivos de la instalación de TikTok Live Studio en busca de pruebas de uso de su trabajo:

"Vi un tweet ayer de alguien que está en [el grupo de usuarios de] la versión beta, y como con cualquier software de escritorio de streaming en directo (y especialmente con "Studio" en el nombre) tenía curiosidad por saber si estaban usando algún código de OBS Studio o si habían desarrollado todo internamente.

El 'ADN' de OBS sale a la luz al analizar los archivos de instalación de TikTok Live Studio.

"Sin siquiera instalarlo, al abrir los archivos de configuración aprecié inmediatamente señales de alarma, en particular archivos como 'GameDetour64.dll', 'Inject64.exe' y 'MediaSDKGetWinDXOffset64.exe' que resultan terriblemente similares a la forma en que funciona nuestro sistema de captura de juegos en OBS Studio, basado en 'graphics-hook64.dll', 'inject-helper64.exe' y 'get-graphics-offsets64.exe'". "No me dedico a comprobar estas cosas en todo lo que encuentro, pero cuando algo resulta tan obvio, exige más investigación, y después de un poco de descompilación pude confirmar que el código de OBS estaba presente en sus binarios".

Por ahora ByteDance no se ha pronunciado oficialmente al respecto, aunque estaremos pendientes de las novedades que puedan surgir.