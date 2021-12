TikTok Live Studio, la respuesta de TikTok a Twitch para hacerse también con el mercado del streaming de videojuegos

En cuanto TikTok empezó a atraer usuarios y a acaparar titulares, otras grandes plataformas sociales empezaron a copiar sus propuestas para implementarlas ellas mismas: así nació el formato YouTube Shorts y así también llegaron a Instagram los Reels y las historias efímeras. Pero ahora TikTok parece decidida a lanzarse también a copiar a sus competidores, sólo que en este caso su mirada no está puesta en Instagram ni en YouTube, sino… en Twitch (y en YouTube Gaming y Facebook Gaming, por supuesto).

Y es que la plataforma de origen chino parece decidida a ser mucho más que una plataforma de vídeos breves y, aprovechando su capacidad para atraer a los creadores de contenidos, se ha lanzado a competir en el campo de las retransmisiones en directo, dirigidas sobre todo al segmento del streaming de videojuegos. Y su nueva propuesta para lograrlo ha sido bautizada como TikTok Live Studio.

Esta nueva app de escritorio (concretamente para Windows) está dando sus primeros pasos, y por ahora, al encontrarse en fase de pruebas, sólo se encuentra disponible para un pequeño número de usuarios de algunos países occidentales. Quizá ha empezado a 'hacer ruido' demasiado pronto, porque la compañía ha optado por retirar la sección dedicada a su nueva app (desde donde existía la posibilidad de descargarla) que había publicado en su sitio web.

Por lo que han ido publicando algunos usuarios en las redes, esta nueva aplicación nos permite personalizar el directo con varias opciones de captura (extrayendo imagen desde videojuegos, programas, la pantalla completa del PC, la cámara de vídeo o del móvil…) y de retransmisión (formato retrato, apaisado…), así como otras características por ahora bastante básicas, como los chats en vivo y los filtros de palabras.

It's super basic in its current state.



Has both Landscape and Portrait Scenes.



Sources include Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture, and some text/images. No browser sources, or alerts.



Emojis are limited to the stock ones. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF