Pornhub dice que acaba de eliminar todo el porno no verificado de su plataforma: eso son millones y millones de vídeos

Pornhub está dando un paso más en su intento por combatir el abuso sexual y la explotación infantil, tras la columna de The New York Times que destapó varias denuncias sobre casos de corrupción de menores que fueron grabados y subidos, borrando todo contenido no verificado de la plataforma.

Esta medida significa que una de las webs pornográficas por excelencia, y una de las más visitadas del mundo con 100.000 millones de visitas anuales, ha eliminado millones y millones de vídeos que por ahora todavía no es posible cuantificar con total precisión.

Teniendo en cuenta las estadísticas que proporciona Pornhub, alrededor de 10 millones de vídeos han sido eliminados de la plataforma; ahora mismo quedarían entre 2,9 y 3,8 millones

Si en los días previos la plataforma señalaba que contenía alrededor de 13,5 millones de grabaciones, en el momento de escribir este artículo la cifra varía entre los 2,9 y los 3,8 millones de vídeos subidos. Si las nuevas cifras mostradas son más o menos correctas, eso significa que alrededor de 10 millones de vídeos han dejado de ser accesibles. Habrá que ver si la cifra cambia o se da una oficial.

Borrón y cuenta nueva en Pornhub: desde ahora solo contenido pornográfico verificado

"Como parte de nuestra política de prohibir las subidas no verificadas, ahora también hemos suspendido todo el contenido subido anteriormente que no haya sido creado por socios de contenido o miembros del Model Program", señalan en un comunicado aludiendo a la anterior medida tomada poco después de la publicación del artículo del periódico estadounidense.

Fue hace menos de una semana cuando anunciaron que pedirían la verificación para subir vídeos y eliminaría las descargas de los vídeos, excepto aquellas por las que se paga y que forman parte del Model Program, destinado a personas que pretenden sacar beneficio del contenido que ellas mismas generan. Un modelo similar a OnlyFans. Paralelamente, compañías como Visa o Mastercard se desvincularon del portal en cuanto saltó la noticia.

El contenido que ahora puede encontrarse en Pornhub debería provenir de usuarios verificados o socios de la plataforma

Este nuevo paso que ha supuesto la eliminación de la gran mayoría de los vídeos de la plataforma significa que el contenido que ahora mismo puede encontrarse en Pornhub debería haber sido subido por usuarios verificados: bien participantes del mencionado programa o bien socios de contenido como productoras de pornografía. Es un requisito, destacan los responsables del portal porno, "que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y Twitter aún no han instituido".

Por otro lado, más allá de asegurar que "la seguridad de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad", en el mismo comunicado en el que comunican esta decisión, dicen que "Pornhub es el objetivo no por nuestras políticas y por la forma en que nos comparamos con nuestros pares, sino porque somos una plataforma de contenido para adultos". Afirman que los dos grupos que han encabezado la campaña contra la empresa "son organizaciones dedicadas a abolir la pornografía, prohibir el material que afirman que es obsceno y acabar con el trabajo sexual comercial" y cargan contra ellas asegurando que "son las mismas fuerzas que han pasado 50 años demonizando a Playboy, la National Endowment for the Arts, la educación sexual, los derechos de los LGBTQ, los derechos de las mujeres e incluso la Asociación de Bibliotecas Americanas".