Pornhub pedirá verificación para subir vídeos y elimina las descargas para evitar abusos tras graves denuncias de NYT

Pornhub ha anunciado que a partir de ahora, solamente los perfiles verificados podrán subir contenidos a la plataforma. Junto a ello, ha tomado otras medidas destinadas a combatir el abuso y la explotación infantil, como respuesta a un durísimo y demoledor reportaje de The New York Times donde se denunciaban varios casos muy traumáticos de víctimas que contaban que pese a estar denunciados, sus vídeos no dejaban de aparecer en la web.

Tras la publicación del artículo, saltaron las alarmas en los gigantes de pagos y tarjetas de crédito VISA y Mastercard, que son métodos de pago permitidos en Pornhub, y ambos han afirmado que están investigando su relación con la plataforma. Como recoge La Vanguardia, desde VISA han declarado que si descubren que Pornhub viola la ley, prohibirán hacer pagos desde la web. Algo parecido han expresado desde Mastercard hablando de "acciones inmediatas" si las acusaciones tienen fundamento.

Así ha respondido Pornhub a las acusaciones

La primera respuesta de PornHub a la agencia Associated Press fue el domingo, cuando afirmaron que era "irresponsable y flagrantemente falso" que se afirme que hay imágenes de abuso sexual a niños en su web. Sin embargo, la web no tardó en bloquear muchas de las búsquedas problemáticas en las que The New York Times afirmó que había contenidos de menores, como "girls under18” ("chicas de menos de 18 años") or "14yo" (14 años).

Sin embargo, como contábamos al comienzo, la compañía ha reaccionado con un comunicado llamado "Nuestro compromiso con la confianza y la seguridad", aunque sin mencionar el artículo de The New York Times. Afirman que siempre han estado comprometidos con eliminar contenido ilegal como abuso de menores o pornografía sin consentimiento, y repasan que en abril de este año han llevado a cabo evaluaciones independientes con expertos para centrarse en eliminar contenido ilegal y conseguir ser los mejores en ellos de la industria.

En cualquier caso, la grandes medidas tomadas a raíz del comunicado son:

Subida exclusiva para personas verificadas . Solamente aquellas personas que pertenezcan al "Model Program" podrán subir contenidos por el momento, y a partir del nuevo año implementará un proceso de verificación tras completar un protocolo de identificación.

Adiós a las descargas. Porhbub ha eliminado la opción de descargar vídeos a sus usuarios, exceptuando las descargas pagadas enmarcadas en el 'Model Program'. De esta forma, dicen, impedirán que el contenido ya eliminado regrese.

Ampliación de la moderación. Uno de los puntos más críticos del artículo del Times es que Pornhub cuenta con un equipo de moderación reducido teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta. Pornhub afirma que han desplegado una capa de moderación adicional, con un "Red Team" dedicado solamente a auditar material ilegal.

Además de esto, cuentan que sigue el análisis independiente comenzado en abril de 2020, y que en 2021 lanzarán un informe de transparencia junto al número total de incidentes denunciados de pornografía infantil.

En todo caso, el grupo MindGeek, al que pertenece Pornhub, es enorme, y de poco sirve que apliquen políticas más restrictivas a la subida de videos en Pornhub si en las otras muchas webs que permiten subidas todo sigue igual. No es algo trivial, pues hablamos de webs como XVideos.com, youporn.com o redtube.com entre muchas otras.