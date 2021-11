Portugal quiere aprobar el espionaje masivo de vídeo con biometría: esto argumentan los activistas de derechos digitales

Mientras que el Parlamento Europeo quiere evitar al máximo que la biometría pueda realizar tareas de reconocimiento facial automatizado en espacios públicos (y ya ha votado a favor de esta prohibición, tras varios debates al respecto), en Portugal las autoridades caminan en la dirección opuesta. Y los activistas de este campo alertan de que atenta contra la privacidad de la ciudadanía.

La coalición Reclaim Your Face D3 de Europa, de la que forma parte la organización portuguesa Defesa Dos Direitos Digitais, alerta de que los ministros y ministras están tratando de agilizar la aprobación de estas leyes de vigilancia por biometría dentro del Parlamento.

🇵🇹Protect human rights & freedoms from a biometric mass surveillance law in #Portugal 💪



With @direitosdig, we urge @govpt to stop its undemocratic push for this law, 2 weeks before the National Assembly is dissolved.



Read @edri’s letter:https://t.co/8FiMEgP8TK#ReclaimYourFace pic.twitter.com/PZSrRtozTk