El programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años de la CDMX ya está en marcha: cómo obtener 3.000 pesos cada dos meses

El pasado 10 de enero de 2015, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social anunciaba una nueva ayuda para hombres de entre 60 y 64 años de edad residentes en la Ciudad de México. El programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, 2025” tiene programado otorgar un apoyo económico de 18,000 (dieciocho mil) pesos anuales, en 6 ministraciones bimestrales de 3,000.

Según las fuentes oficiales, el 44.5% de los hombres de 60 a 64 años en la Ciudad de México se encuentran en situación de pobreza, cifra que asciende a 97,138 personas. Explican desde la secretaría que "aún hay brechas por cerrar mediante la intervención pública, principalmente en aquellas etapas de la vida de transición y vulnerabilidad". El objetivo es que el aumento del "ingreso de las personas ayude a mitigar los riesgos asociados con la edad".

Tras el anuncio, ya se ha dado la información sobre donde solicitar este apoyo económico. El dinero, tres mil pesos cada dos meses, comenzará a ser entregado en los Bancos del Bienestar durante el mes de enero de 2025.

Requisitos y cómo pedir la ayuda

Es necesario que los hombres interesados sean residentes en alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y no estar recibiendo ningún apoyo del Gobierno para acceder a esta nueva prestación.

En los módulos de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social en la CDMX (SEBIEN, en su web oficial hay información de dónde están estos lugares) se puede encontrar la solicitud de ingreso al programa. Habrá que presentar un documento identificativo con fotografía: puede ser credencial para votar, IMSS, ISSSTE O INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier documento expedido por autoridades competentes.

También se necesita comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses). Para ello puede mostrarse un recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía.

Si la fecha de nacimiento no es legible en el documento, entonces habrá que mostrar también un acta de nacimiento. Si no es legible el documento y la persona no tiene su acta de nacimiento, puede presentar su CURP. En Genbeta hay información para saber cómo solicitar un acta de nacimiento en PDF y certificar la CURP o para saber cómo descargar en PDF actas de nacimiento y CURP certificadas para tramitar tu Pensión del Bienestar.

