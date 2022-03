Quise vender mi casa en Idealista y acabé recibiendo una oferta de un ucraniano que me pedía ayuda: así funciona esta estafa

Ana puso a finales de la pasada semana su piso en venta en la plataforma Idealista. Está ubicado en un pequeño pueblo del norte de España. Poco después le escribió un hombre que decía estar interesado. Y le pedía que mejor le escribiese un correo para comunicarse de forma más simple. Aunque Idealista cuenta con un método de comunicación entre vendedores y posibles compradores, Ana decidió mandarle un mail.

Y la respuesta del que parece ser un interesado en el piso, un tal Alexander, que se presenta como doctor (y ahora voluntario en Cruz Roja) y cuya dirección de mail se aloja en Yandex, (empresa de origen ruso y cuyo buscador ya ha sido eliminado de Firefox) fue una inmensa explicación de la vida del hombre.

El posible comprador ha pedido ayuda a Ana para hacer una nueva vida fuera de Ucrania. Explica que está interesado en una casa en el norte de España, atañendo a la pena y a la dura situación que atraviesa Ucrania tras la invasión de Rusia hace unas semanas.

Contenido del mail

Primero pide perdón por tardar en responder, aunque su respuesta ha sido muy rápida. "Estoy en el hospital tratando a pacientes que tienen una herida de bala aquí en mi país, Ucrania" y continúa diciendo que "me comunico con usted con respecto a esta maldad del presidente Putin de Rusia que está haciendo en mi país destruir mi país" (literalmente).

Tras esto, le dice estar interesado en la propiedad de Ana. "Leí los detalles de su propiedad y me gusta y estoy dispuesto a pagarla a su precio dicho". Por su profesión, médico y por la situación en Ucrania, que dice que es su país, no puede irse a ningún ligar ahora mismo ya que "estoy trabajando para salvar la vida de las personas heridas de bala por el ejército ruso y los ataques aéreos".

Pero le explica que tiene 9,7 millones de euros porque el hermano del doctor murió en un ataque ruso y era un empresario exitoso de Mariúpol, que comerciaba con oro. Una historia rebuscada y una cifra demasiado exagerada, teniendo en cuenta que la propiedad de Ana no llega a los 50.000 euros de coste.

Sin embargo, el doctor Alexander le ofrece a Ana el 15% de esos casi 10 millones a cambio de su piso y de que ella le ayude con el proceso de compra, porque él está muy ocupado curando heridas. "Por favor, usted está en condiciones de ayudarme a comenzar una nueva vida", sigue y es que también explica que perdió a su mujer y a su hija de 12 años en un ataque ruso. También dice que su abuelo y su abuela murieron hace meses por la pandemia del coronavirus.

Petición de transacción de dinero

Además, añade que "solo podemos comunicarnos a través de las instalaciones de comunicación de la Cruz Roja, que solo me permiten enviar correos electrónicos y no podemos hacer llamadas telefónicas ahora porque no hay red desde que nuestra planta de energía nuclear y el hospital fueron destruidos por el ataque aéreo ruso". Algo tremendamente falso porque en diferentes ocasiones hemos publicado cómo las comunicaciones se mantienen activas en Ucrania a pesar del tremendo conflicto. También le dice:

Por favor, si está interesado en ayudarme en esta transacción, le daré los detalles completos que necesita para que podamos llevar a cabo esta transacción con éxito. Tengo muy buenos medios para enviar el dinero de Ucrania a su país con la ayuda de un avión de la Cruz Roja que trae materiales de socorro de los estados miembros de la OTAN.

Ana no respondió a este mail, tras informarse con gente que conoce de estafas por Internet, entonces no sabemos cómo sería la propuesta del supuesto médico para proceder con el intercambio de dinero. Aunque sí contactó con el servicio al cliente de Idealista para contar el caso. Desde la plataforma le han dicho que han bloqueado a este usuario.

En este tipo de estafas suele ser común que te digan que para desbloquear el dinero que tienes que recibir para proceder con la transacción, tengas que ingresar tú cierto dinero en una plataforma que te indiquen. Y esa es la forma de robar en este modelo de phishing.

En estos casos, antes de llegar tan lejos, lo mejor es que sospeches a la hora de dar tu mail a desconocidas, cuando ya tienes una vía de comunicación abierta. Se recomienda evitar dar tu correo antes de conocer la fiabilidad de la persona con la que hablas. Y es que en el caso que contamos, por ejemplo, Ana ha ofrecido su dirección de mail a una banda de estafadores. Y en el futuro podrían usarla para tratar de engañar a otras personas.

Esta estafa sigue el modelo de la conocida como "estafa nigeriana", porque desde hace años hay un supuesto príncipe de Nigeria que quiere comprar algo que está en venta. Pero, para poder recibir el dinero de la compra hay que ingresar una cantidad a cambio, para desbloquear esa transacción.