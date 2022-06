Rusia impone una multa millonaria a Google por no borrar 7000 vídeos de YouTube

La guerra entre Rusia y Ucrania se está desarrollando en numerosos terrenos, más allá que en el campo de batalla tradicional. Desde Rusia tratan de conseguir de esta manera la mayor cantidad de dinero posible para contrarrestar el corte de fondos de terceros países a raíz de esta guerra. Uno de los pasos que ha dado ha sido multar a la propia Google por difundir información poco confiable del conflicto.

Esta sanción llega desde el organismo de control de las telecomunicaciones en Rusia, Roskomnadzor. En concreto, la cuantía de esta alcanza los 68 millones de rublos (1,2 millones de dólares) por difundir supuestamente información de poca confianza a través de YouTube.

Rusia se pone seria con Google y los vídeos de YouTube

Es una realidad que tener un canal de YouTube permite a cualquier persona subir un vídeo de algo que está viendo de una forma cómoda y sin demasiados problemas. Esto hace que se pueda hacer pública la realidad que se está viviendo en Rusia con esta guerra, pero para el gobierno es una información inexacta.

Según el organismo de regulación, ahora mismo en YouTube se pueden encontrar más de 7.000 vídeos que son considerados ilegales. Esto se debe a que cuentan con puntos de vista extremistas al comprometer la salud de los menores y llamar a las protestas en la calle.

El problema es que a la larga esta sanción puede ir a más. Concretamente el organismo puede embargar hasta el 10% de la facturación anual en Rusia de Google al no restringir el acceso a estos contenidos. La cuestión es que la empresa de la gran G parece que no va a terminar echándose atrás como ya ocurrió en 2021, donde Rusia confiscó 133 millones de dólares de las cuentas de Google al no eliminar contenido prohibido en este país.

Ante esta decisión, todas las alarmas se han activado con respecto a la vigencia de los servicios de Google. Muchas personas podrían llegar a pensar que Google saldrá de Rusia, pero lo cierto es que la compañía va a seguir manteniendo todos los servicios gratuitos de manera accesible. Google News es el único que no está disponible, pero por una ley rusa que la hace ilegal al difundir supuestamente noticias falsas a sabiendas.

