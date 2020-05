Se acabó el drama: Spotify ya no tiene límite para las canciones que puedes guardar en tu biblioteca

Aunque es algo que no demasiada gente sabe, en Spotify "solo" se pueden guardar 10.000 canciones en la biblioteca de cada usuario. Si eres uno de esos usuarios "especiales" para los que esto representa un problema, como mi compañero Santi Araujo, estás dentro del 1% de todos los que usan Spotify.

De ahí que a la empresa no le pareciera demasiado dramático que existiera ese límite, a pesar de que por años, una minoría ruidosa ha estado pidiendo que se aumente o se elimine por completo. Algo que a partir de hoy será una realidad.

Felipe Carvalho, desarrollador del equipo de Spotify confirmó el cambio desde su cuenta de Twitter, diciendo que ahora "podrás añadir tantas canciones como quieras a tu lista de Canciones que te gustan".

This is no more. After today, you can add as many songs as you like to your Liked Songs on @Spotify



I've been working with a small team on the refactoring necessary to pull this off for a while now. Very happy to see this finally out. https://t.co/1nSExF5o3V