Se acabó el espionaje en WhatsApp: se prepara una función muy esperada para ocultar el estado "En línea"

Hay que admitir que WhatsApp es los últimos meses, se está poniendo las pilas con la inclusión de nuevas funciones que traten de asemejarse un poco más a Telegram. Entre estas se puede encontrar la edición de mensajes ya enviados, la reacción con emojis o las mejoras en la seguridad dela cuenta. Ahora dan un paso más allá implementando una función que era muy esperada por todos: eliminar el estado de en línea.

En su última actualización, WhatsApp introdujo la posibilidad de seleccionar a qué contactos concretos se podía ocultar cierta información como la última conexión o la foto de perfil. De esta manera se podía optar por no restringir el acceso a todo el mundo, sino a aquellas personas que nosotros seleccionábamos. Pero el estado de en línea se quedaba en el aire, una característica que sirve para poder espiar cómodamente a cualquier persona gracias a aplicaciones específicas.

Pronto podrás ocultar si estás en línea en WhatsApp

Ahora hemos conocido a través de WaBetaInfo que esta molesta característica va a acabar. A través de la difusión de una captura de pantalla de la aplicación en una versión beta, se encuentra que en las opciones de privacidad se detalla Última vez y en línea. Dentro de este apartado se podrá elegir entre "todos", "mis contactos", "mis contactos, excepto" y "nadie".

Esto es un indicativo claro de que a partir de esa actualización se va a poder eliminar la visualización del estado en línea. Pero de manera agregada, se podrá elegir si el estado de en línea lo va a poder ver cualquier persona o si estará sincronizado con los ajustes de la última conexión. Esta última será la opción recomendada si se quiere mantener la máxima privacidad posible.

A partir de ese momento las aplicaciones de rastreo van a carecer completamente del sentido. Hay que tener en cuenta que son muchas las personas que tratan de monitorizar a otras a través de este escollo que durante mucho tiempo está eliminado en Telegram. De esta manera, la privacidad se mejorará sustancialmente.

El problema es que de momento esta es una característica que no es oficial. No se encuentra en una versión de beta accesible y no hay una fecha de llegada que sea oficial. Pero según WaBetaInfo la versión beta podría llegar a móviles y también a la versión escritorio en las próximas semanas.