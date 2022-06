WhatsApp pone su empeño en que no nos espiemos a través de la app, pero no es suficiente para acabar con los cotillas

En los últimos años, WhatsApp ha puesto su empeño en mejorar su privacidad con nuevas funciones para limitar quién ve tus estados o tu última vez. Pero todas estas llegan siempre tarde, ya que Telegram lleva años con estas funcionalidades activas. Si bien, en muchos casos puede no llegar a ser completamente suficiente al dejar algunos flecos completamente sueltos.

Es una realidad que muchas de las funciones que fueron pensadas para mejorar la productividad o la comunicación, se han convertido en un arma de espionaje para muchas personas. Esto hace que sea necesario tenerlas bajo control en todo momento con el objetivo de evitar el control excesivo entre dos personas, algo que por desgracia que en la actualidad es una realidad.

Un vistazo a… Cómo mejorar la SEGURIDAD EN INTERNET: VPN, DNS y páginas con HTTPS

Todas las formas de privacidad implementadas

Lo más destacado para poder tener la mayor privacidad posible mientras se está haciendo uso de WhatsApp es la posibilidad de personalizar la visualización de diferentes apartados de los chats. En concreto, se pueden encontrar varias funciones como la última vez de conexión, la foto de perfil, la información y los estados. En todos estos casos, se puede encontrar la posibilidad de cambiar la visibilidad eligiendo una de las siguientes posibilidades:

Todos : cualquier persona, aunque no la tengas agregada a tu agenda, va a poder visualizar cualquiera de los campos que hemos comentado en el párrafo anterior. Esto hace que se esté completamente expuesto en la red.

: cualquier persona, aunque no la tengas agregada a tu agenda, va a poder visualizar cualquiera de los campos que hemos comentado en el párrafo anterior. Esto hace que se esté completamente expuesto en la red. Mis contactos : únicamente se va a poder acceder a la visualización de esta información los números que tengas agendados en tu dispositivo. Para el resto no será visible, aunque hay excepciones como comentaremos.

: únicamente se va a poder acceder a la visualización de esta información los números que tengas agendados en tu dispositivo. Para el resto no será visible, aunque hay excepciones como comentaremos. Mis contactos, excepto... : en este caso se abrirá un desplegable para poder elegir quien de tus contactos, aunque lo tengas en tu agenda, no podrá acceder a esta información. Al final estarás creando una "lista negra" de personas ante la que quieres mantener la privacidad.

: en este caso se abrirá un desplegable para poder elegir quien de tus contactos, aunque lo tengas en tu agenda, no podrá acceder a esta información. Al final estarás creando una "lista negra" de personas ante la que quieres mantener la privacidad. Nadie: la opción más extrema de privacidad que ofrece WhatsApp en el que en ningún caso una persona visualizar tu última conexión o la foto de perfil aunque lo tengas en la propia agenda de tu dispositivo.

Más allá de estas funciones, también se puede destacar la posibilidad de eliminar la confirmación de lectura. Esto sin duda puede llegar a ser uno de los puntos más conflictivos, ya que cualquier persona puede saber si has leído un mensaje en su chat y reprochártelo al momento. WhatsApp permite eliminar el odioso tick azul tanto en los chats como en los audios. En este último punto llegaron mucho más tarde, pero ahora se aplica tanto a mensajes de texto como a estos.

Otro de los puntos conflictivos son los grupos de WhatsApp. En este caso puede llegar a ser realmente molesto el que cualquier persona te meta en un grupo sin tu consentimiento previo. Entre las opciones de privacidad se puede encontrar la opción de elegir que únicamente tus contactos pueden meterte en un grupo o que absolutamente nadie lo haga. Así se garantiza al máximo que no entres en grupos de spam o donde no quieres estar. Se elimina el hecho de salirte de un grupo y que te vuelvan a meter al momento, obligándote a estar en una conversación que no quieres.

Por último, la función más antigua que se puede encontrar en cualquier aplicación de mensajería instantánea, incluyendo WhatsApp, es la de bloquear cualquier contacto que te esté provocando problemas. Así no te va a poder contactar a través de ese número de teléfono ni visualizar, la última vez, la foto de perfil, el estado o el "En Línea".

Hay varios problemas importantes en esta "privacidad"

Pero como hemos comentado anteriormente, no son perfectas estas funciones. Aparte de que llegaron mucho más tarde que en Telegram, hay muchos puntos que requieren de varias actualizaciones extra. Pese a que se puede hacer que un grupo de personas no puedan visualizar la última vez que te has metido en WhatsApp, siempre se podrá visualizar cuando estás conectado a la aplicación con la frase "En Línea".

WhatsApp permite que se pueda monitorizar a una persona 24 horas al día para saber cuándo se conecta y que actividad tiene en grupos comunes.

Y esto es un problema y grave, ya que se pueden encontrar algunas aplicaciones que monitorizan este estado. Puede llegar a ser algo realmente perverso, puesto que estará grabando durante 8 horas la pantalla al día para cuando llegue la noche consultar si has estado en línea. Además, irá observando las horas concretas en las que esto ha ocurrido para poder localizar exactamente donde has podido estar, si estabas haciendo algo importante o estabas todo el rato con el dispositivo. En definitiva, es una forma de acoso y control a la que se debería poner remedio.

Estas apps están constantemente leyendo los chats que pueden interesar a una persona. De esta manera, cuando pasa a estar En Línea, hace que se reporte con una notificación y se muestre la última vez que se ha mostrado la conexión. Es por ello que estas funciones de privacidad se pueden pasar por alto completamente, creando una situación de auténtico espionaje a través de WhatsApp, sobre todo en aquellas relaciones más tóxicas.

Esto se suma igualmente a que el tick azul no se puede eliminar de un grupo con el que estés con varias personas. De esta manera se suma a que cualquier persona pueda estar controlándote, que por el hecho de ver un mensaje en ese grupo, significa que te has conectado entrando de nuevo en el ciclo de perversión comentado anteriormente. Y esto se debe que además de la seña azul, también se agrega la opción de consultar exactamente la hora a la que se ha recibido y leído.

Los estados en WhatsApp pueden localizar a una persona a través de una simple visualización, con su ubicación geográfica incluida.

En lo que refiere a los estados de WhatsApp, que funcionan exactamente que las historias de Instagram, tampoco hay demasiada privacidad. Se ha normalizado en los últimos años que tengamos un listado de las personas que visualizan estos estados o historias, pero hay que tener en cuenta que durante muchos años no se ha necesitado en una publicación de Facebook, o un tweet que se vaya publicando. De esta manera, se debería agregar una opción para que no se registre esta actividad al consultar una historia para garantizar la privacidad.

Y es que aunque a priori puede no ser algo peligroso, lo cierto es que una investigación de Chema Alonso apunta a que con este registro se puede llegar a saber la ubicación exacta de una persona que ha hecho esa visualización. Principalmente se encuentra que con esta información se accede rápidamente a un log con el que se prepara una tabla MySQL con datos del código de país, latitud, longitud, ciudad... De esta manera, cualquier persona con un problema de obsesión podrá acceder a toda esta información.

Todo esto hace que se tenga que seguir evolucionando en la aplicación, y como ocurre con Telegram, se debería agregar la opción de eliminar el estado de en línea. En esta última únicamente se puede ver que estás conectado únicamente cuando estás en el chat de esa persona, pero si estás en otro puedes pasar completamente desapercibido.